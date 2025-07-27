Мільйони доларів на казкове свято: 10 найдорожчих зіркових весіль в історії шоубізнесу

Перед початком планування будь-якого весілля одним з найважливіших пунктів є бюджет – скільки ви готові витратити на своє свято. Адже це впливає на всі інші деталі: кількість гостей, розваги, весільні вбрання та багато іншого.

За останні десятиліття – від королівського весілля принца Вільяма та Кейт і нещодавнього гучного святкування Джеффа Безоса й Лорен Санчес – відбулося чимало вечірок з нагоди одруження, що коштували мільйони доларів, пише Brides. Show 24 розповість про одні з найдорожчих весіль.

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Принц Чарльз та принцеса Діана – 48 мільйонів доларів (зараз – 140 мільйонів)

Пара одружилась 19 липня 1981 року. Сукня нареченої коштувала близько 115 тисяч доларів. На святі було близько 3500 гостей та 27 весільних тортів. За церемонією одруження Чарльза й Діани спостерігали понад 600 тисяч глядачів та ще 750 мільйонів людей у всьому світі дивилися весілля по телевізору. Тоді їхнє свято оцінювали приблизно у 48 мільйонів доларів, а з урахуванням інфляції ця сума становить понад 140 мільйонів.



Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл – 42,8 мільйона доларів (зараз – 55 мільйонів)

Через два роки після першого побачення принц Гаррі та Меган Маркл обралися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На весілля, що відбулось у травні 2018 року, зібралось близько 600 гостей, серед яких Опра Вінфрі, Ідріс Ельба, Девід Бекхем та Елтон Джон. Наречена постала у сукні Givenchy з відкритими плечима за 265 тисяч доларів.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

Принц Вільям та Кейт Міддлтон – 34 мільйони доларів (зараз – 48 мільйонів)

Пара сказала одне одному "так" у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року. Кейт Міддлтон обрала для важливої події сукню Alexander McQueen вартістю 434 тисячі доларів. На подію запросили близько 2 тисячі гостей, а ще понад 35 мільйонів людей стежили за королівським весіллям.



Принц Вільям і Кейт / Фото Getty Images

Король Філіп VI та Летиція – 25 мільйонів доларів (зараз – 42,5 мільйона)

У 2004 році в Мадридському соборі відбулося одне з найдорожчих весіль в історії. На свято завітало близько тисяча гостей. Летиція одягнула вишукану весільну сукню з натурального шовку та довгим шлейфом, яку оцінюють у 8 мільйонів доларів.



Король Філіп VI і королева Летиція / Фото People

Джефф Безос та Лорен Санчес – 20 – 25 мільйонів доларів

Це було найдорожче й найгучніше весілля 2025 року. Засновник Amazon та колишня телезірка Лорен Санчес одружилися у Венеції та 3 дні святкували цю подію. За даними Forbes, весілля коштувало мінімум 20 мільйонів доларів, але справжня сума ближча до 25 мільйонів або більше. За іншими оцінками, святкування обійшлося парі у 40 – 50 мільйонів.



Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Кім Кардашян та Кріс Гамфріс – 10 мільйонів доларів (зараз – 14 мільйонів)

У 2011 році Кім Кардашян вийшла заміж за Кріса Гамфріса. На їхньому святкуванні було 450 гостей, серед яких Демі Ловато й Серена Вільямс. І хоч шлюб тривав всього кілька місяців, на свято витратили мільйони доларів.



Кім Кардашян і Кріс Гамфріс / Фото Getty Images

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – 6,5 мільйона доларів (зараз – 9 мільйонів)

Зірки зіграли весілля в Італії. Вони запросили близько 100 гостей. Замість традиційної білої сукні наречена обрала рожеву.



Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото з інстаграму Джессіки Біл

Джордж та Амаль Клуні (4,6 мільйона доларів, зараз – 6,21 мільйона)

Пара одружилася через рік після знайомства у Венеції у 2014 році. На святі були присутні Анна Вінтур, Емілі Блант, Джон Красінські та Метт Деймон. Наречена постала у сукні від Oscar de la Renta.



Джордж і Амаль Клуні / Фото Getty Images

Джо Манганьєлло та Софія Вергара – 4 мільйони доларів (зараз – 5,4 мільйона)

Актори одружилися у 2015 році у Палм-Біч, штат Флорида. Вони запросили на святкування 400 гостей. Наречена обрала сукню без бретелей від Zuhair Murad. У 2024 подружжя розлучилося.



Джо Манганьєлло та Софія Вергара / Фото з інстаграму зірок

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно – 3,5 мільйони доларів (зараз – 5,3 мільйона)

Пара одружилась у День святого Валентина у Парижі. Через кілька місяців вони зіграли пишне весілля у Венеції, запросивши друзів-зірок.



Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото з інстаграму Сальми Гаєк