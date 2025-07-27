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Show24 Світові знаменитості Мільйони доларів на казкове свято: 10 найдорожчих зіркових весіль в історії шоубізнесу
27 липня, 08:30
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Мільйони доларів на казкове свято: 10 найдорожчих зіркових весіль в історії шоубізнесу

Марія Касій
Основні тези
  • Згадуємо найдорожчі зіркові весілля, включаючи принца Чарльза і принцесу Діану, принца Гаррі і Меган Маркл, а також Джеффа Безоса і Лорен Санчес.
  • Це коштовні сукні, гості та святкові заходи, з витратами, що досягають десятків мільйонів доларів.

Перед початком планування будь-якого весілля одним з найважливіших пунктів є бюджет – скільки ви готові витратити на своє свято. Адже це впливає на всі інші деталі: кількість гостей, розваги, весільні вбрання та багато іншого.

За останні десятиліття – від королівського весілля принца Вільяма та Кейт і нещодавнього гучного святкування Джеффа Безоса й Лорен Санчес – відбулося чимало вечірок з нагоди одруження, що коштували мільйони доларів, пише Brides. Show 24 розповість про одні з найдорожчих весіль.

До слова Британська співачка Charli XCX вийшла заміж 

Пара одружилась 19 липня 1981 року. Сукня нареченої коштувала близько 115 тисяч доларів. На святі було близько 3500 гостей та 27 весільних тортів. За церемонією одруження Чарльза й Діани спостерігали понад 600 тисяч глядачів та ще 750 мільйонів людей у всьому світі дивилися весілля по телевізору. Тоді їхнє свято оцінювали приблизно у 48 мільйонів доларів, а з урахуванням інфляції ця сума становить понад 140 мільйонів.


Принц Чарльз і принцеса Діана / Фото Getty Images

Через два роки після першого побачення принц Гаррі та Меган Маркл обралися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На весілля, що відбулось у травні 2018 року, зібралось близько 600 гостей, серед яких Опра Вінфрі, Ідріс Ельба, Девід Бекхем та Елтон Джон. Наречена постала у сукні Givenchy з відкритими плечима за 265 тисяч доларів.


Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

Пара сказала одне одному "так" у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року. Кейт Міддлтон обрала для важливої події сукню Alexander McQueen вартістю 434 тисячі доларів. На подію запросили близько 2 тисячі гостей, а ще понад 35 мільйонів людей стежили за королівським весіллям.


Принц Вільям і Кейт / Фото Getty Images

У 2004 році в Мадридському соборі відбулося одне з найдорожчих весіль в історії. На свято завітало близько тисяча гостей. Летиція одягнула вишукану весільну сукню з натурального шовку та довгим шлейфом, яку оцінюють у 8 мільйонів доларів.


Король Філіп VI і королева Летиція / Фото People

Це було найдорожче й найгучніше весілля 2025 року. Засновник Amazon та колишня телезірка Лорен Санчес одружилися у Венеції та 3 дні святкували цю подію. За даними Forbes, весілля коштувало мінімум 20 мільйонів доларів, але справжня сума ближча до 25 мільйонів або більше. За іншими оцінками, святкування обійшлося парі у 40 – 50 мільйонів.


Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото з інстаграму Лорен Санчес

У 2011 році Кім Кардашян вийшла заміж за Кріса Гамфріса. На їхньому святкуванні було 450 гостей, серед яких Демі Ловато й Серена Вільямс. І хоч шлюб тривав всього кілька місяців, на свято витратили мільйони доларів.


Кім Кардашян і Кріс Гамфріс / Фото Getty Images

Зірки зіграли весілля в Італії. Вони запросили близько 100 гостей. Замість традиційної білої сукні наречена обрала рожеву.


Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / Фото з інстаграму Джессіки Біл

Пара одружилася через рік після знайомства у Венеції у 2014 році. На святі були присутні Анна Вінтур, Емілі Блант, Джон Красінські та Метт Деймон. Наречена постала у сукні від Oscar de la Renta.


Джордж і Амаль Клуні / Фото Getty Images

Актори одружилися у 2015 році у Палм-Біч, штат Флорида. Вони запросили на святкування 400 гостей. Наречена обрала сукню без бретелей від Zuhair Murad. У 2024 подружжя розлучилося.


Джо Манганьєлло та Софія Вергара / Фото з інстаграму зірок

Пара одружилась у День святого Валентина у Парижі. Через кілька місяців вони зіграли пишне весілля у Венеції, запросивши друзів-зірок. 


Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / Фото з інстаграму Сальми Гаєк