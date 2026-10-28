Зради, розлучення й скандал з Епштейном: що приховував Білл Гейтс

Білл Гейтс роками залишався символом успіху та благодійності, але за межами публічного образу були подружні зради, гучне розлучення та скандальне знайомство з Джеффрі Епштейном. Що відомо про особисте життя мільярдера?

До дня народження мільярдера 24 Канал розповідає про його скандали, які романи Білл Гейтс підтвердив сам, чому розпався його багаторічний шлюб із Меліндою та які запитання досі виникають через його знайомство з Епштейном.

Шлюб із Меліндою, який не врятували 27 років разом

Історія Білла та Мелінди Гейтс почалася наприкінці 1980-х у Microsoft. Вона працювала в компанії, а він уже був одним із найвпливовіших людей у технологічній індустрії. У 1994 році пара одружилася. Згодом у них народилися троє дітей, а спільна благодійна діяльність зробила подружжя відомим далеко за межами Кремнієвої долини.

Здавалося, Гейтси побудували не лише успішний бізнес, а й міцний сімейний союз. Разом вони заснували благодійний фонд, який фінансує проєкти у сфері охорони здоров'я, освіти та боротьби з бідністю. Проте у травні 2021 року подружжя оголосило про розлучення після 27 років шлюбу.

Білл Гейтс та його колишня дружина Мелінда / колаж 24 Каналу, Getty Images

У спільній заяві колишні партнери наголосили, що більше не вважають можливим розвиватися разом як пара. Водночас вони планували продовжити благодійну роботу.

Мелінда неодноразово давала зрозуміти, що одним із чинників, які вплинули на її рішення, були контакти чоловіка з Джеффрі Епштейном. В інтерв'ю після розлучення вона також говорила про його невірність. У 2026 році, після нових публікацій документів у справі Епштейна, Мелінда заявила, що колишній чоловік має сам відповідати на запитання щодо цих обставин.

Романи на стороні: що Гейтс зрештою визнав

Ще до розлучення навколо особистого життя мільярдера виникали запитання. У 2019 році Microsoft розслідувала повідомлення про інтимні стосунки Гейтса зі співробітницею компанії. У 2020 році він залишив раду директорів Microsoft.

У 2021 році представник Гейтса підтвердив The New York Times, що в нього був роман зі співробітницею приблизно 20 років тому. Після розлучення ця історія знову привернула увагу медіа, однак найгучніші подробиці з'явилися пізніше.

У лютому 2026 року під час зустрічі зі співробітниками свого благодійного фонду Гейтс визнав, що мав романи з двома росіянками. За повідомленнями медіа, він розповів про стосунки з гравчинею в бридж, із якою познайомився на відповідних заходах, та російською фізикинею-ядерницею, з якою перетинався у зв'язку з роботою.

Особливу увагу привернула історія гравчині в бридж Міли Антонової. За повідомленнями журналістів, вона познайомилася з Гейтсом приблизно 2010 року. Пізніше її ім'я з'явилося в контексті листування Епштейна, який, за даними медіа, знав про роман мільярдера.

Білл Гейтс та його колишня дружина Мелінда / колаж 24 Каналу, Getty Images

Знайомство з Джеффрі Епштейном, яке стало репутаційною проблемою

Джеффрі Епштейн був фінансистом, засудженим за сексуальний злочин, а згодом став центральною фігурою масштабного розслідування щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх. Він підтримував контакти з впливовими бізнесменами, політиками та знаменитостями. Серед них опинився і Білл Гейтс.

Мільярдер зустрічався з Епштейном у 2011–2014 роках. За його поясненнями, вони обговорювали можливості залучення коштів на благодійні проєкти. Проте сам факт продовження контактів із фінансистом після його судимості викликав запитання: навіщо людині з такими ресурсами був потрібен посередник із настільки скандальною репутацією?

Білл Гейтс та Джеффрі Епштейн / колаж 24 Каналу, Getty Images

Згодом Гейтс визнав, що ці зустрічі були серйозною помилкою. У лютому 2026 року він перепросив перед співробітниками свого фонду за те, що його рішення вплинуло на репутацію організації та втягнуло інших людей у цю історію.

У червні того ж року Гейтс давав свідчення комітету Палати представників США, який розслідував обставини справи Епштейна. За його словами, він не знав про злочинну діяльність фінансиста, не відвідував його приватного острова й не завдавав шкоди його жертвам.

Гейтс також стверджував, що Епштейн намагався використати інформацію про його позашлюбні романи, аби тиснути на нього. Таким чином, історія, яка спочатку стосувалася ділових контактів, перетворилася на серйозну репутаційну проблему.

Листи Епштейна та звинувачення, які Гейтс заперечує

Новий виток скандалу розпочався на початку 2026 року, коли Міністерство юстиції США оприлюднило черговий масив документів у справі Епштейна. Серед матеріалів були чернетки листів, у яких фінансист висував твердження про особисте життя Гейтса, зокрема заявляв, що той нібито підхопив інфекцію, яка передається статевим шляхом, після контактів із жінками, а потім шукав спосіб приховати це від дружини.

Ці твердження не були встановленими фактами. Гейтс категорично їх заперечив, назвавши неправдивими. Він також наголосив, що лист, про який ішлося, Епштейн написав самому собі, а не надіслав адресату.

Білл Гейтс та Джеффрі Епштейн разом / колаж 24 Каналу

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