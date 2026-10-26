"Найтемніші дні": Бред Пітт зізнався, хто врятував його під час важкого розлучення з Джолі

У новому коментарі Бред Пітт зізнався, що під час найпохмуріших моментів після розриву з ексдружиною спирався винятково на близьке оточення, повідомляє The Sun.

Реклама Adv

популярні відео

Коли я думаю про найтемніші дні, то розумію, що сильно покладався саме на близькі стосунки. Друзі, дуже близькі друзі – буквально жменя — і родина. Я був дуже відкритим щодо своєї боротьби. Можливість бути вільним із тими, хто тебе любить і прикриває спину – це все, що треба– поділився голлівудський актор.

Бред Пітт про розлучення з Анджеліною Джолі / Getty Images

Серед тих, хто підставив плече зірці у складні часи, виявилися його знамениті колеги Джордж Клуні, Бредлі Купер, Леонардо Ді Капріо та Метт Деймон. Крім того, Пітту вдалося відновити теплі дружні взаємини зі своєю першою дружиною Дженніфер Еністон.

Переосмислити власні життєві випробування Бред Пітт зміг під час зйомок у новому пригодницькому трилері "Серце звіра". У стрічці він зіграв ветерана спецпризначення, який долає небезпечний шлях через дику природу Аляски разом зі службовим собакою.

Реклама

Зараз у житті володаря двох премій "Оскар" настала гармонія та біла смуга. Актор перебуває у щасливих стосунках із 33-річною дизайнеркою ювелірних виробів Інес де Рамон, яка вже переїхала до його маєтку в Каліфорнії.

Тим часом Анджеліна Джолі також вирішила приділити увагу особистому життю та шукає партнера, орієнтуючись на типаж нового обранця Дженніфер Еністон.