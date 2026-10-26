"Самые мрачные дни": Брэд Питт признался, кто спас его во время тяжелого развода с Джоли

В новом комментарии Брэд Питт признался, что в самые мрачные моменты после разрыва с бывшей женой опирался исключительно на близкое окружение, сообщает The Sun.

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Когда я думаю о самых мрачных днях, то понимаю, что сильно полагался именно на близкие отношения. Друзья, очень близкие друзья – буквально горстка – и семья. Я был очень откровенен в отношении своей борьбы. Возможность быть свободным с теми, кто тебя любит и прикрывает спину – это все, что нужно– поделился голливудский актер.

Брэд Питт о разводе с Анджелиной Джоли / Getty Images

Среди тех, кто поддержал звезду в сложные времена, оказались его знаменитые коллеги Джордж Клуни, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо и Мэтт Деймон. Кроме того, Питту удалось восстановить теплые дружеские отношения со своей первой женой Дженнифер Энистон.

Переосмыслить собственные жизненные испытания Брэд Питт смог во время съемок в новом приключенческом триллере "Сердце зверя". В картине он сыграл ветерана спецназа, который преодолевает опасный путь через дикую природу Аляски вместе со служебной собакой.

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Сейчас в жизни обладателя двух премий "Оскар" наступила гармония и светлая полоса. Актер находится в счастливых отношениях с 33-летним дизайнером ювелирных изделий Инес де Рамон, которая уже переехала в его поместье в Калифорнии.

Тем временем Анджелина Джоли также решила уделить внимание своей личной жизни и ищет партнера, ориентируясь на типаж нового избранника Дженнифер Энистон.