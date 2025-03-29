Біллі Айліш, яка підтримувала Україну, знялася у відео під російський трек
- Біллі Айліш з'явилась у відео під російський трек, що викликало обурення серед українців.
- Попри обурення, деякі коментатори припустили, що вона могла не знати, чий це трек.
Американська співачка Біллі Айліш підтримувала Україну з початку повномасштабної війни. Та днями показалася у ролику, який супроводжує російський трек.
На сторінці блогерки Квін Блеквел з'явилося відео під російську пісню "Гламур". Про це пише Show 24 з посиланням на тікток-акаунт Блеквел.
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У ролику Біллі Айліш розважається з подругою під цей трек. Однак українців обурив подібний вибір аудіо, адже співачка раніше підтримувала Україну. У коментарях під відео десятки коментарів про те, що Росія – країна-агресор.
Біллі Айліш з'явилась у відео під російський трек:
Зокрема, увагу на це відео та російську музику звернула Jerry Heil, яка лаконічно написала: "Біллі, ну чому...".
У коментарях під дописом співачки українці по-різному прокоментували відео з Біллі Айліш. Хтось заступається за співачку зі словами про те, що вона могла не знати, чий це трек. До того ж ролик опублікований не на її акаунті.
- "Я думаю, вона просто не знала";
- "Відчуваю зраду";
- "Я занадто люблю Біллі, щоб навіть думати про те що вона спеціально знімала під той "гламур"";
- "Надіюсь, вона просто не знала, чий той трек";
- "Взагалі це не на її сторінці було відео".
Додамо, що вже не вперше Біллі Айліш потрапляє у подібний скандал. Минулого року вона виклала відео, як підспівує під трек російського гурту All The Things She Said.
Позиція Біллі Айліш
- Співачка після початку повномасштабного російського вторгнення висловила Україні слова підтримки. Вона приєдналась до онлайн-мітингу, до якого були залучені інші знаменитості.
- Згодом Біллі Айліш присвятила українцям пісню Your Power, а на концерті в Німеччині поцілувала та підняла український прапор.
- Брат Біллі Айліш, Фіннеас, продовжує висловлювати свою позиціюв публічно. Після одіозних заяв Трампа він поширював слова Тімоті Снайдера на підтримку України.