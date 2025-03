На странице блогера Квин Блэквел появилось видео под российскую песню "Гламур". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на тикток-аккаунт Блэквел.

В ролике Билли Айлиш развлекается с подругой под этот трек. Однако украинцев возмутил подобный выбор аудио, ведь певица ранее поддерживала Украину. В комментариях под видео десятки комментариев о том, что Россия – страна-агрессор.

Билли Айлиш появилась в видео под российский трек:

В частности, внимание на это видео и российскую музыку обратила Jerry Heil, которая лаконично написала: "Билли, ну почему...".

В комментариях под сообщением певицы украинцы по-разному прокомментировали видео с Билли Айлиш. Кто-то заступается за певицу со словами о том, что она могла не знать, чей это трек. К тому же ролик опубликован не на ее аккаунте.

"Я думаю, она просто не знала";

"Чувствую измену";

"Я слишком люблю Билли, чтобы даже думать о том что она специально снимала под тот "гламур"";

"Надеюсь, она просто не знала, чей тот трек";

"Вообще это не на ее странице было видео".

Добавим, что уже не впервые Билли Айлиш попадает в подобный скандал. В прошлом году она выложила видео, как подпевает под трек российской группы All The Things She Said.

