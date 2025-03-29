На странице блогера Квин Блэквел появилось видео под российскую песню "Гламур". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на тикток-аккаунт Блэквел.
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В ролике Билли Айлиш развлекается с подругой под этот трек. Однако украинцев возмутил подобный выбор аудио, ведь певица ранее поддерживала Украину. В комментариях под видео десятки комментариев о том, что Россия – страна-агрессор.
Билли Айлиш появилась в видео под российский трек:
В частности, внимание на это видео и российскую музыку обратила Jerry Heil, которая лаконично написала: "Билли, ну почему...".
В комментариях под сообщением певицы украинцы по-разному прокомментировали видео с Билли Айлиш. Кто-то заступается за певицу со словами о том, что она могла не знать, чей это трек. К тому же ролик опубликован не на ее аккаунте.
- "Я думаю, она просто не знала";
- "Чувствую измену";
- "Я слишком люблю Билли, чтобы даже думать о том что она специально снимала под тот "гламур"";
- "Надеюсь, она просто не знала, чей тот трек";
- "Вообще это не на ее странице было видео".
Добавим, что уже не впервые Билли Айлиш попадает в подобный скандал. В прошлом году она выложила видео, как подпевает под трек российской группы All The Things She Said.
Позиция Билли Айлиш
- Певица после начала полномасштабного российского вторжения выразила Украине слова поддержки. Она присоединилась к онлайн-митингу, к которому были привлечены другие знаменитости.
- Впоследствии Билли Айлиш посвятила украинцам песню Your Power, а на концерте в Германии поцеловала и подняла украинский флаг.
- Брат Билли Айлиш, Финнеас, продолжает выражать свою позицию публично. После одиозных заявлений Трампа он распространял слова Тимоти Снайдера в поддержку Украины.