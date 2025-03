На сторінці блогерки Квін Блеквел з'явилося відео під російську пісню "Гламур". Про це пише Show 24 з посиланням на тікток-акаунт Блеквел.

До слова Анджеліна Джолі підтримала 14-річну українку, яка постраждала від російського удару

У ролику Біллі Айліш розважається з подругою під цей трек. Однак українців обурив подібний вибір аудіо, адже співачка раніше підтримувала Україну. У коментарях під відео десятки коментарів про те, що Росія – країна-агресор.

Біллі Айліш з'явилась у відео під російський трек:

Зокрема, увагу на це відео та російську музику звернула Jerry Heil, яка лаконічно написала: "Біллі, ну чому...".

У коментарях під дописом співачки українці по-різному прокоментували відео з Біллі Айліш. Хтось заступається за співачку зі словами про те, що вона могла не знати, чий це трек. До того ж ролик опублікований не на її акаунті.

"Я думаю, вона просто не знала";

"Відчуваю зраду";

"Я занадто люблю Біллі, щоб навіть думати про те що вона спеціально знімала під той "гламур"";

"Надіюсь, вона просто не знала, чий той трек";

"Взагалі це не на її сторінці було відео".

Додамо, що вже не вперше Біллі Айліш потрапляє у подібний скандал. Минулого року вона виклала відео, як підспівує під трек російського гурту All The Things She Said.

Позиція Біллі Айліш