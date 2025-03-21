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Show24 Українські зірки Більше, ніж просто поїздка, – Монатік виступив для військових на Сході України
21 березня, 18:48
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Більше, ніж просто поїздка, – Монатік виступив для військових на Сході України

Софія Хомишин
Основні тези
  • Дмитро Монатік відвідав Схід України.
  • Він зустрівся із воїнами ЗСУ, Національної поліції та добровольчих підрозділів, щоб подякувати, підтримати і передати допомогу.

Дмитро Монатік відвідав Схід України. Під час цієї поїздки співак не лише передав необхідну допомогу для захисників, але й організував творчу зустріч безпосередньо на бойових позиціях, піднявши бойовий дух військових.

Дмитро вже поділився кадрами з поїздки в соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Монатіка. 

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Так, з'ясувалося, що співак разом з командою зустрівся із воїнами ЗСУ, Національної поліції та добровольчих підрозділів.

Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує,
– зазначив виконавець. 

Нагадаємо, нещодавно Монатік втретє став батьком. Його дружина Ірина народжувала в бомбосховищі під час масованого обстрілу Києва. В подружжя народився син, проте поки вони не розсекречують ім'я малюка. 