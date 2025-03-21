Дмитрий уже поделился кадрами из поездки в социальных сетях. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Монатика.

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Так, выяснилось, что певец вместе с командой встретился с воинами ВСУ, Национальной полиции и добровольческих подразделений.

Это всегда больше, чем просто поездка. Это возможность поблагодарить, поддержать, передать необходимое и подарить такие необходимые положительные эмоции. В очередной раз смогли закрыть актуальные запросы и доставить важную помощь тем, кто в ней нуждается,

– отметил исполнитель.

Напомним, недавно Монатик в третий раз стал отцом. Его жена Ирина рожала в бомбоубежище во время массированного обстрела Киева. У супругов родился сын, однако пока они не рассекречивают имя малыша.