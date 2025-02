Гурт Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025: текст і переклад пісні

Гурт Ziferblat переміг у Нацвідборі на Євробачення-2025! У Швейцарії він представить Україну з піснею Bird of Pray.

Пісенний конкурс Євробачення-2025 розпочнеться 13 травня. Саме тоді у Базелі відбудеться перший півфінал, у якому виступить представник України, інформує 24 Канал.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 переможця обирало професійне журі – Сергій Танчинець, Джамала, Катерина Павленко та глядачі. Обрати того, хто їде на Євробачення-2025 від України можна було з допомогою СМС-голосування та через онлайн-опитування в застосунку Дія. Згідно з результатами голосування перемогу здобув гурт Ziferblat.

Які рядки закладені у конкурсну композицію Bird of Pray – дізнавайтеся далі.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Текст пісні представника України на Євробаченні-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя пташка.

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

And

Приспів:

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну.

Приспів.

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Переклад пісні представника України на Євробаченні-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

Приспів:

І я кличу тебе.

Лети, пташко,

Я благаю тебе.

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну.

Приспів.

Лети, наче пташка.

Куди ти йдеш?

Я благаю тебе, будь ласка, просто живи.

Поділи моє серце з тим, хто

Летить, пташко.

Я благаю тебе,

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.