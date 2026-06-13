Відомий блогер потрапив у ДТП на спорткарі за 350 тисяч доларів: у салоні був його син

Відомий український блогер і фітнес-тренер Сергій Данилець потрапив у ДТП на автівці за 350 тисяч доларів. В момент аварії в машині перебував його маленький син Максим.

Інформацію про дорожньо-транспортну підтвердила дружина інфлюенсера Анастасія Данилець. В інстаграмі вона поділилася деталями аварії та розповіла у якому стані перебувають її чоловік та дитина.

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ДТП сталася ввечері 12 червня. За словами блогерки, Сергій разом із сином поїхав за продуктами на спорткарі Aston Martin DB12. Через мокру після дощу дорогу автомобіль занесло. Це могло статися через те, що спорткар має задній привід, а на слизькому покритті такі автомобілі можуть легше втрачати зчеплення з дорогою.

З Максом і Сергієм все добре. Відійшли невеликими саднами від подушок безпеки,

– написала Анастасія.

Анастасія Данилець прокоментувала ДТП за участі її чоловіка / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Також вона опублікувала відео з місця аварії, на якому видно пошкоджений автомобіль.

Сергій Данилець потрапив у ДТП: дивіться відео онлайн

Для довідки! Анастасія Данилець здобула популярність після участі у шоу "Супер мама" на СТБ, де стала переможницею. Також вона з'являлася в проєкті "Міняю жінку" на телеканалі 1+1. В інстаграмі за нею стежать близько 196 тисяч користувачів, а її тікток має понад 500 тисяч підписників.

Нагадаємо, що раніше в жахливій ДТП на Кіровоградщині загинула відома тікток-блогерка Vikunciy. Поховали її у селі Піщанка Дніпропетровської області.