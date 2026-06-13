Информацию о дорожно-транспортном происшествии подтвердила жена инфлюенсера Анастасия Данилец. В Instagram она поделилась подробностями аварии и рассказала, в каком состоянии находятся её муж и ребёнок.

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ДТП произошло вечером 12 июня. По словам блогерши, Сергей вместе с сыном поехал за продуктами на спорткаре Aston Martin DB12. Из-за мокрой после дождя дороги автомобиль занесло. Это могло произойти из-за того, что спорткар имеет задний привод, а на скользком покрытии такие автомобили могут легче терять сцепление с дорогой.

С Максом и Сергеем все хорошо. Отделались небольшими ссадинами от подушек безопасности,

– написала Анастасия.

Анастасия Данилец прокомментировала ДТП с участием ее мужа / Скриншоты из инстаграм-сторис

Также она опубликовала видео с места аварии, на котором видно поврежденный автомобиль.

Сергей Данилец попал в ДТП: смотрите видео онлайн

Для справки! Анастасия Данилец приобрела популярность после участия в шоу "Супер мама" на СТБ, где стала победительницей. Также она появлялась в проекте "Меняю жену" на телеканале 1+1. В инстаграме за ней следят около 196 тысяч пользователей, а ее тикток имеет более 500 тысяч подписчиков.

Напомним, что ранее в ужасном ДТП в Кировоградской области погибла известная тикток-блогерша Vikunciy. Похоронили ее в селе Песчанка Днепропетровской области.