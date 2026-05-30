Похоронили ее в селе Песчанка Днепропетровской области. Кадры с прощания с блогером Vikunciy опубликовало издание "Телеграф".

Не пропустите До слез: Омаргалиева, Зибров и другие звезды записали поздравления для выпускников из Никополя

В 10:00 в Самарском Пустынно-Николаевском монастыре состоялась церемония отпевания Виктории Мирошниченко. На месте установили несколько фотографий погибшей, а родные и друзья принесли большие букеты белых роз.

Похороны блогера Vikunciy / Фото "Телеграф"

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Похороны блогера Vikunciy / Фото "Телеграф"

Похороны состоялись на кладбище в селе Песчанка. Викторию похоронили в белом деревянном гробу.

Похороны блогера Vikunciy / Фото "Телеграф"

Поминальный обед запланировали на 14:00 в местном заведении "Гуляй поле".

Как произошла авария, в которой погибла блогер Vikunciy?

В полиции Кировоградской области сообщили, что смертельное ДТП произошло 27 мая около 14:19 в Голованевском районе. По предварительной информации, автомобиль Porsche Cayenne двигался в направлении Одессы. В какой-то момент водитель выехал за пределы дороги и врезался в бетонную стелу, которая стояла неподалеку проезжей части. После удара автомобиль загорелся и полностью сгорел. Когда спасатели потушили огонь, в салоне нашли тела водителя и пассажира.

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии.

Незадолго до трагедии блогер Vikunciy упоминала о проблемах с колесом автомобиля.