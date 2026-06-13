Дочь артиста Квитослава Гиги вместе с младшим братом и другими близкими посетила место захоронения отца. Видео с кладбища опубликовали на официальной странице Степана Гиги в Instagram.

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Артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

На могиле пока установлен крест с его фото, рядом также есть другие фотографии Степана Гиги. Кроме того, место захоронения украшено живыми цветами и лампадками.

12 июня на кладбище состоялась заупокойная служба, которую посетили самые близкие. Они также принесли цветы певцу.

Дети Степана Гиги показали его могилу через полгода после смерти: смотрите видео онлайн

Степан Гига умер: что известно

В ноябре прошлого года стало известно, что Степан Гига серьезно заболел. Тогда в его официальных социальных сетях сообщили, что артист перенес срочную операцию и после этого находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Врачи делали все возможное, чтобы состояние улучшилось, однако через несколько недель певец скончался в реанимации во Львове. Ему было 66 лет.

Позже Квитослава и Степан Гига-младший рассказали, что причиной смерти стали осложнения из-за сахарного диабета и инфекции, с которыми организм не справился.