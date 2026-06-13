Она опубликовала подробный пост в Instagram, в котором прокомментировала скандальный фрагмент из видео.

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Так, после публикации интервью пользователи соцсетей обратили внимание на фрагмент, в котором Мартыновская описывала свое детство.

Висела на заборах и на деревьях головой вниз, бросала кошек через крышу и бежала их ловить. Или петарды привязывали к кошачьим хвостам. Ну, такая озорница была,

– сказала Ольга с улыбкой на лице.

Этот отрывок вызвал критику в сети.

Мартыновская впоследствии объяснила, что неудачно сформулировала мысль, из-за чего все прозвучало иначе, чем она имела в виду. Шеф-повар говорит, что не рассказывала о реальных поступках в отношении животных, а лишь хотела объяснить, какой она была в детстве и почему ее считали хулиганкой.

Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость по отношению к животным – это что-то, о чем можно вспоминать легко, без должной оценки, и узаконивать подобное. И именно это я считаю своей самой большой ошибкой,

– заявила Ольга Мартыновская.

Она также подчеркнула, что осуждает любые проявления жестокого обращения с животными и не поддерживает подобного поведения.

Я не прошу забыть эту историю или отнестись к ней снисходительно. Я лишь хочу честно сказать: то, что я пыталась рассказать, и то, что в результате прозвучало, – это две разные вещи. Но ответственность за эту разницу лежит на мне. Спасибо всем, кто высказал свое мнение, даже очень критическое. Эта ситуация стала для меня важным уроком об ответственности за собственные слова и о том, что публичный человек должен думать не только о том, что хочет сказать, но и о том, как это может быть воспринято,

– написала шеф-повар.

Добавим, что на интервью Ольги Мартыновской Маше Ефросининой также отреагировала организация по защите животных и окружающей среды UAnimals.

Там сказали, что когда такие истории звучат публично, особенно для большой аудитории, их могут воспринять как нечто нормальное или даже "шутливое". Но жестокое обращение с животными нельзя оправдывать детскими шалостями.

В UAnimals также подчеркнули, что взрослые должны учить детей доброму отношению к животным, а если в детстве были неправильные поступки – о них стоит задуматься, а не вспоминать как о чем-то смешном или хорошем.