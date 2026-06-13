Вона опублікувала розгорнутий допис в інстаграм, де прокоментувати скандальний уривок з відео.

Вас також може зацікавити Нема нічого святого і людського, – відома співачка емоційно висловилась про Тараса Цимбалюка

Так, після публікації інтерв'ю користувачі соцмереж звернули увагу на фрагмент, у якому Мартиновська описувала своє дитинство.

Висіла на заборах і на деревах головою вниз, кидала котів через дах і бігла їх ловила. Або петарди прив'язували до котячих хвостів. Ну, такий шибеник був,

– сказала Ольга з усмішкою на обличчі.

Цей уривок викликав критику в мережі.

Мартиновська згодом пояснила, що невдало сформулювала думку, через що все прозвучати інакше, ніж вона мала на увазі. Шеф-кухарка каже, що не розповідала про реальні вчинки щодо тварин, а лише хотіла пояснити, якою була в дитинстві та чому її вважали хуліганкою.

Попри те, що говорила не про власний дитячий вчинок, я не усвідомила, як це звучатиме з вуст вже дорослої та публічної людини. Я не усвідомила, що моя інтонація, мої формулювання і сама подача можуть створити враження, ніби жорстокість до тварин це щось, про що можна згадувати легко, без належної оцінки й унормовувати подібне. І саме це я вважаю своєю найбільшою помилкою,

– заявила Ольга Мартиновська.

Вона також наголосила, що засуджує будь-які прояви жорстокого поводження з тваринами та не підтримує подібної поведінки.

Я не прошу забути цю історію чи поставитися до неї поблажливо. Я лише хочу чесно сказати: те, що я намагалася розповісти, і те, що в результаті прозвучало це дві різні речі. Але відповідальність за цю різницю лежить на мені. Дякую всім, хто висловив свою думку, навіть дуже критичну. Ця ситуація стала для мене важливим уроком про відповідальність за власні слова і про те, що публічна людина повинна думати не лише про те, що хоче сказати, а й про те, як це може бути сприйнято,

– написала шеф-кухарка.

Додамо, що на інтерв'ю Ольги Мартиновської Маші Єфросиніній також відреагувала організація із захисту тварин та довкілля UAnimals.

Там сказали, що коли такі історії звучать публічно, особливо для великої аудиторії, їх можуть сприйняти як щось нормальне або навіть "жартівливе". Але жорстоке поводження з тваринами не можна виправдовувати дитячими витівками.

В UAnimals також наголосили, що дорослі мають вчити дітей доброму ставленню до тварин, а якщо в дитинстві були неправильні вчинки – про них варто замислитися, а не згадувати як щось смішне чи хороше.