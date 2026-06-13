Донька артиста Квітослава Гіга разом із молодшим братом та іншими близькими відвідали місце поховання батька. Відео з кладовища опублікували на офіційній сторінці Степана Гіги в інстаграм.
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Артиста поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.
На могилі наразі встановлений хрест із його фото, поруч також є інші світлини Степана Гіги. Крім того, місце поховання прикрашене живими квітами та лампадками.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
12 червня на кладовищі відбулася заупокійна служба, яку відвідали найрідніші. Вони ще принесли квітів співаку.
Діти Степана Гіги показали його могилу через пів року після смерті: дивіться відео онлайн
Степан Гіга помер: що відомо
У листопаді минулого року стало відомо, що Степан Гіга серйозно захворів. Тоді в його офіційних соцмережах повідомили, що артист переніс термінову операцію і після цього перебував у важкому, але стабільному стані.
Лікарі робили все можливе, щоб його стан покращився, однак через кілька тижнів співак помер у реанімації у Львові. Йому було 66 років.
Пізніше Квітослава та Степан Гіга-молодший розповіли, що причиною смерті стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.