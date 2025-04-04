Блогера-екстремала заарештували в Індії за незаконний візит на територію ізольованого племені

Індійські правоохоронці взяли під варту 24-річного американського блогера українського походження Михайла Полякова після його незаконного візиту на острів Північний Сентинель, населений ізольованим корінним племенем.

Стали відомі подробиці його затримання. Повідомляє Show 24 з посиланням на CNN.

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Так, закордонні ЗМІ пишуть, що Поляков прибув до Порт-Блера наприкінці березня. В ніч на 29 березня він вирушив до забороненого острова на надувному човні, взявши із собою кокос та банку коли як подарунки для представників племені.

Близько 10-ї години ранку блогер підплив до узбережжя і протягом години намагався привернути увагу аборигенів свистом. Зрештою, Поляков на кілька хвилин висадився на острів, де залишив свої "дарунки", зібрав зразки піску та зафіксував все на відео. Під час повернення його помітили місцеві рибалки, які одразу повідомили правоохоронні органи.

Для довідки! Відвідування острова Північний Сентинель суворо заборонено індійським законодавством з метою збереження традиційного способу життя сентинельців та їхнього захисту від інфекцій, до яких вони не мають імунітету.

У номері готелю, де зупинився Поляков, поліція вилучила різноманітне спорядження: пальне, бінокль, камеру, рятувальний жилет та інші речі. З'ясувалося, що затриманий веде ютуб--канал під назвою Neo-Orientalist, на якому публікує відео зі своїх подорожей різними країнами, включаючи Афганістан.

Слідство встановило, що це вже третя спроба Полякова проникнути на заборонений острів – попередні відбулись у жовтні минулого року та січні цього року. До останньої вилазки блогер готувався особливо ретельно: вивчав морські течії, розклад припливів та відпливів, прокладав маршрут. Також на його камері знайшли відеозаписи представників племені Джарава – ще однієї ізольованої громади регіону.

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