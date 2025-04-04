Стали известны подробности его задержания. Сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.

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Так, зарубежные СМИ пишут, что Поляков прибыл в Порт-Блер в конце марта. В ночь на 29 марта он отправился к запрещенному острову на надувной лодке, взяв с собой кокос и банку колы как подарки для представителей племени.

Около 10 часов утра блогер подплыл к побережью и в течение часа пытался привлечь внимание аборигенов свистом. В конце концов, Поляков на несколько минут высадился на остров, где оставил свои "подарки", собрал образцы песка и зафиксировал все на видео. Во время возвращения его заметили местные рыбаки, которые сразу сообщили в правоохранительные органы.

Для справки! Посещение острова Северный Сентинель строго запрещено индийским законодательством с целью сохранения традиционного образа жизни сентинельцев и их защиты от инфекций, к которым они не имеют иммунитета.

В номере отеля, где остановился Поляков, полиция изъяла разнообразное снаряжение: горючее, бинокль, камеру, спасательный жилет и другие вещи. Выяснилось, что задержанный ведет ютуб-канал под названием Neo-Orientalist, на котором публикует видео из своих путешествий по разным странам, включая Афганистан.

Следствие установило, что это уже третья попытка Полякова проникнуть на запретный остров – предыдущие состоялись в октябре прошлого года и январе этого года. К последней вылазке блогер готовился особенно тщательно: изучал морские течения, расписание приливов и отливов, прокладывал маршрут. Также на его камере нашли видеозаписи представителей племени Джарава – еще одной изолированной общины региона.

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