Їй байдуже на війну: хто така Діанка-блогерка та як вона заробляє на своїх підписниках
- Блогерка Діана Поліщук з Вінниччини заробляє кошти через донати в TikTok. Так вона купила автомобіль за кошти від підписників.
- Блогерка спровокувала критику через байдуже ставлення до війни, заявивши, що її це не стосується.
- Зараз дівчина заявляє, що перебуває на 5 місяці вагітності і продовжує збирати кошти на різні потреби.
Блогерка Діана живе у селі на Вінниччині та заробляє кошти завдяки донатам від підписників. Днями вона оскандалилась реакцією на російський обстріл по Сумах.
Дівчина, яка називає себе "сільською блогеркою", "Діанкою-блогером", заявила, що війна її не стосується, а на обстріл Сум відреагувала з цинізмом. Show 24 детальніше розповість, хто така Діана Поліщук і як вона заробляє кошти у тіктоці.
До теми Що мені війна, – українська блогерка обурила цинічною реакцією на російський удар по Сумах
Діана Поліщук розпочала вести блог у 2022 році. Вона проживає у селі Юрківці на Вінниччині та показує буденне життя і свою роботу. Як пишуть на "Вінниця.info", спершу дівчина тиснула на жалість і просила гроші на їжу, бо має велику родину.
Згодом блогерка почала вести прямі ефіри в тіктоці, де вона не тільки просила гроші, але й пропонувала за певну суму щось зробити. За великі донати вона могла робити над собою епатажні, принизливі чи огидні дії.
Зазначимо, такі відео або стріми в інтернеті називають треш-контентом – у них немає глибини й сенсу, такий тип контенту має низьку якість. Однак треш-контент іноді привертає увагу глядача абсурдністю й хаотичністю.
На цих прямих ефірах Діані справді вдавалося заробляти – вона неодноразово хвалилась цим у відео. Якщо раніше дівчина просила гроші на їжу, згодом вона відкривала збори на б'юті-процедури, предмети побуту, новий телефон і багато іншого.
Ви мені пишете: йди на роботу. Я зароблю за місяць таку суму, як у тіктоці? Максимум 10 тисяч. А в тіктоці можу заробити й під 200 і 110. Для чого мені робити. Ви ходіть на роботу і будете кидати мені, мої любі,
– сказала Діана в одному з відео.
Близько місяця тому Діана заробила на новеньку автівку. Вона придбала собі автомобіль Mitsubishi Outlander. За словами блогерки, машина придбана за кошти підписників.
У "Вінниці.info" додають, що Діана Поліщук зареєстрована як ФОП, а її вид діяльності – сфера зв'язків з громадськістю. Також, ймовірно, дівчину у 2021 році притягували до кримінальної відповідальності через неправдиве повідомлення про замінування школи.
Чим займається блогерка зараз
Діана заявляє, що перебуває на 5 місяці вагітності. Тому кожен вихід у прямий ефір – черговий збір на її потреби: від бензину для авто до візка для дитини та фарби для волосся. Зараз на блогерку підписано понад 160 тисяч людей, хоч у неї є ще низка інших акаунтів.
Як реагують в мережі
Люди по-різному ставляться до контенту блогерки. Хтось каже, що ніхто не змушує людей скидати їй гроші, тому вона заробляє справедливо.
- "Чому люди в коментарях такі? Вона ж не вкрала гроші, а заробляє в тіктоці".
Інші ж критикують дівчину, адже в час війни, коли волонтери постійно збирають кошти на потреби військових, Діана заробляє на підписниках.
- "А що, так можна? Відкриваю збір, хочу зустрітися з подружками";
- "Шахрайка, наглості немає меж!".
Чи не найбільше коментарів стосується людей, які донатять блогерці: користувачі закликають вкладати кошти у військо чи на інші важливі речі.
- "Я б хотів подивитися на тих, хто скидає їй гроші";
- "Хвора дитина потребує 2 мільйони євро на один укол. Ось куди треба скидати гроші";
- "Маєте можливість, то краще на ЗСУ дайте чи допоможіть діткам, які дійсно цього потребують".