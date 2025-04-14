Дівчина, яка називає себе "сільською блогеркою", "Діанкою-блогером", заявила, що війна її не стосується, а на обстріл Сум відреагувала з цинізмом. Show 24 детальніше розповість, хто така Діана Поліщук і як вона заробляє кошти у тіктоці.

До теми Що мені війна, – українська блогерка обурила цинічною реакцією на російський удар по Сумах

Діана Поліщук розпочала вести блог у 2022 році. Вона проживає у селі Юрківці на Вінниччині та показує буденне життя і свою роботу. Як пишуть на "Вінниця.info", спершу дівчина тиснула на жалість і просила гроші на їжу, бо має велику родину.

Згодом блогерка почала вести прямі ефіри в тіктоці, де вона не тільки просила гроші, але й пропонувала за певну суму щось зробити. За великі донати вона могла робити над собою епатажні, принизливі чи огидні дії.

Зазначимо, такі відео або стріми в інтернеті називають треш-контентом – у них немає глибини й сенсу, такий тип контенту має низьку якість. Однак треш-контент іноді привертає увагу глядача абсурдністю й хаотичністю.

На цих прямих ефірах Діані справді вдавалося заробляти – вона неодноразово хвалилась цим у відео. Якщо раніше дівчина просила гроші на їжу, згодом вона відкривала збори на б'юті-процедури, предмети побуту, новий телефон і багато іншого.

Ви мені пишете: йди на роботу. Я зароблю за місяць таку суму, як у тіктоці? Максимум 10 тисяч. А в тіктоці можу заробити й під 200 і 110. Для чого мені робити. Ви ходіть на роботу і будете кидати мені, мої любі,

– сказала Діана в одному з відео.

Близько місяця тому Діана заробила на новеньку автівку. Вона придбала собі автомобіль Mitsubishi Outlander. За словами блогерки, машина придбана за кошти підписників.

У "Вінниці.info" додають, що Діана Поліщук зареєстрована як ФОП, а її вид діяльності – сфера зв'язків з громадськістю. Також, ймовірно, дівчину у 2021 році притягували до кримінальної відповідальності через неправдиве повідомлення про замінування школи.

Чим займається блогерка зараз

Діана заявляє, що перебуває на 5 місяці вагітності. Тому кожен вихід у прямий ефір – черговий збір на її потреби: від бензину для авто до візка для дитини та фарби для волосся. Зараз на блогерку підписано понад 160 тисяч людей, хоч у неї є ще низка інших акаунтів.

Як реагують в мережі

Люди по-різному ставляться до контенту блогерки. Хтось каже, що ніхто не змушує людей скидати їй гроші, тому вона заробляє справедливо.

"Чому люди в коментарях такі? Вона ж не вкрала гроші, а заробляє в тіктоці".

Інші ж критикують дівчину, адже в час війни, коли волонтери постійно збирають кошти на потреби військових, Діана заробляє на підписниках.

"А що, так можна? Відкриваю збір, хочу зустрітися з подружками";

"Шахрайка, наглості немає меж!".

Чи не найбільше коментарів стосується людей, які донатять блогерці: користувачі закликають вкладати кошти у військо чи на інші важливі речі.