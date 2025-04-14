Девушка, которая называет себя "сельской блогершей", "Дианкой-блогером", заявила, что война ее не касается, а на обстрел Сум отреагировала с цинизмом. Show 24 подробнее расскажет, кто такая Диана Полищук и как она зарабатывает деньги в тиктоке.

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Диана Полищук начала вести блог в 2022 году. Она проживает в селе Юрковцы Винницкой области и показывает будничную жизнь и свою работу. Как пишут на "Винница.info", сначала девушка давила на жалость и просила деньги на еду, потому что имеет большую семью.

Впоследствии блогерша начала вести прямые эфиры в тиктоке, где она не только просила деньги, но и предлагала за определенную сумму что-то сделать. За большие донаты она могла делать над собой эпатажные, унизительные или отвратительные действия.

Отметим, такие видео или стримы в интернете называют треш-контентом – в них нет глубины и смысла, такой тип контента имеет низкое качество. Однако треш-контент иногда привлекает внимание зрителя абсурдностью и хаотичностью.

На этих прямых эфирах Диане действительно удавалось зарабатывать – она неоднократно хвасталась этим в видео. Если раньше девушка просила деньги на еду, впоследствии она открывала сборы на бьюти-процедуры, предметы быта, новый телефон и многое другое.

Вы мне пишете: иди на работу. Я заработаю за месяц такую сумму, как в тиктоке? Максимум 10 тысяч. А в тиктоке могу заработать и под 200 и 110. Для чего мне делать. Вы ходите на работу и будете кидать мне, мои дорогие,

– сказала Диана в одном из видео.

Около месяца назад Диана заработала на новенькую машину. Она приобрела себе автомобиль Mitsubishi Outlander. По словам блогера, машина приобретена за средства подписчиков.

В "Виннице.info" добавляют, что Диана Полищук зарегистрирована как ФЛП, а ее вид деятельности – сфера связей с общественностью. Также, вероятно, девушку в 2021 году привлекали к уголовной ответственности за ложное сообщение о заминировании школы.

Чем занимается блогерша сейчас

Диана заявляет, что находится на 5 месяце беременности. Поэтому каждый выход в прямой эфир – очередной сбор на ее нужды: от бензина для авто до коляски для ребенка и краски для волос. Сейчас на блогера подписано более 160 тысяч человек, хотя у нее есть еще ряд других аккаунтов.

Как реагируют в сети

Люди по-разному относятся к контенту блогера. Кто-то говорит, что никто не заставляет людей сбрасывать ей деньги, поэтому она зарабатывает справедливо.

"Почему люди в комментариях такие? Она же не украла деньги, а зарабатывает в тиктоке".

Другие же критикуют девушку, ведь во время войны, когда волонтеры постоянно собирают средства на нужды военных, Диана зарабатывает на подписчиках.

"А что, так можно? Открываю сбор, хочу встретиться с подружками";

"Мошенница, наглости нет предела!".

Больше всего комментариев касается людей, которые донатят блогерше: пользователи призывают вкладывать средства в войско или на другие важные вещи.