Лікарі й батьки врятували життя, – зірка тіктоку заговорила про рак і життя після лікування

Блогерка Наталія Чабан зізналася, що 8 років тому боролась з онкологічним захворюванням. Деякі наслідки непокоять її й досі.

Зірка тіктоку поділилась відвертим відео на своїй сторінці. Вона розповіла, що у неї виявили злоякісну пухлину в ділянці щоки. Тому Наталія перенесла серйозну операцію.

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У мене в роті всередині є великий шов, бо лікар видаляв мені пухлину. Зараз це впливає на моє життя і зовнішність. Мені вирізали значну частину уражених тканин, і через це в мене на обличчі є впадина, і я її бачу,

– розповіла Наталія Чабан.

Також правий бік обличчя у неї сильно набрякає, хоч з моменту операції минуло майже 8 років. Та це ще не єдині наслідки хвороби. Під час лікування вона проходила променеву терапію, що сильно пошкодила її органи й слизові тканини. Також радіопромені сильно вплинули на стан зубів і волосся.

"Мені на обличчя світили радіопроменями й спалили велику слинну залозу. Тепер у роті постійно сухо, і це не відновилося. Також спалили половину щитовидки, яка вже не відновлюється. Зараз я приймаю гормони", – зізналась блогерка.

Наталія Чабан про наслідки онкології: відео

Наталія додала, що зараз перебуває в ремісії. Але в неї досі буває тривога через можливий рецидив. Щодо цього питання вона працює з психотерапевтом.

Дуже вдячна лікарям і батькам за те, що врятували мені життя. Наслідки – це настільки великий мізер порівняно з тим, що я пережила,

– підсумувала Наталія.

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