Акторка, яку пам'ятають з радянського фільму "Іронія долі", зізналась про тяжку хворобу. Вона розповіла про свій стан здоров'я в коментарі російському медіа "Абзац".

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Барбара Брильська зізналася, що її самопочуття погіршується. На жаль, сучасна медицина вже не може допомогти. Акторка бореться з постійним і сильним болем.

Я дуже багато забуваю, дедалі більше й більше. Хвороба викручує пальці. Кожен палець в інший бік. І боляче, і нічого з цим не вдіяти. Лікуватися марно, це не допоможе. Це хвороба старості,

– сказала Брильська.

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Акторка зізналась, що зараз хоче тільки здоров'я та спокою. Зараз вона майже не виходить у світ і живе сама. Багато її друзів вже пішли з життя, а син з сім'єю живе окремо.

"Син живе окремо, зі своєю родиною, а я поки що все роблю сама. Він, щоправда, робить покупки – щоб я не тягала важке. А решту – все сама. У мене вдома є кішка, її звати Малютка... Ходить по столу переді мною – туди-сюди. Тож я з нею розмовляю", – поділилась Барбара Брильська.

Зазначимо, в січні цього року у мережі поширилась інформація про те, нібито Барбара Брильська померла. Потім виявилось, що в пресі її сплутали з іншою акторкою.

Де зараз Барбара Брильська?

Зараз польська акторка проживає у Варшаві, вона закінчила свою акторську кар'єру.

Після початку повномасштабного вторгнення Барбара Брильська засудила російську агресію та звернула увагу на те, як бідність і корупція процвітає в Росії.

Після цих заяв окупанти вирішили вирізати її з фільму "Іронія долі", але це спровокувало лиш насмішки в мережі.