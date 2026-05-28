У жахливій ДТП на Кіровоградщині загинула відома тікток-блогерка, – ЗМІ

27 травня в Кіровоградській області на трасі "Київ – Одеса" сталася смертельна ДТП, унаслідок якої, за інформацією ЗМІ, загинула відома тікток-блогерка Vikunciy. У мережі пишуть, що разом з дівчиною загинула її помічниця.

Про смерть Вікторії повідомила її подруга Єлизавета Ченова на своїй сторінці в інстаграмі.

Сьогодні загинула моя кохана дівчинка, мій ангел і моя сім'я. Вікуля, ти не просто втрата для нас, ти забрала частину нас із собою,

– написала Ченова.

Єлизавета додала, що похорон проходитиме у Дніпрі. Дату та місце прощання вона повідомить пізніше.

Блогерка Vikunciy загинула у ДТП / Скриншот з інстаграму Єлизавети Ченової

У поліції Кіровоградської області розповіли, що смертельна ДТП сталася 27 травня близько 14:19 на території Голованівського району Кіровоградської області.

За попередніми даними, водій автомобіля Porsche Cayenne рухався в напрямку Одеси, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на нерухому бетонну стелу. Унаслідок зіткнення машина загорілася та була повністю знищена. Після ліквідації пожежі в салоні виявили тіло водія та пасажира.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Правоохоронці встановлюють обставини події.

Смертельна ДТП на трасі "Київ – Одеса" / Фото з фейсбуку поліції Кіровоградської області

Незадовго до трагедії Vikunciy розповідала, що її нову сторінку в інстаграмі заблокували. Також блогерка опублікувала фото свого авто й повідомила про проблеми з колесом.

Моя нервова клітина вже не те що прикурила, вона речі у психдиспансер уже зібрала,

– написала Вікторія.

Vikunciy повідомляла про проблему з колесом / Скриншот з інстаграму блогерки

Сторінка Vikunciy в інстаграмі налічує понад 140 тисяч підписників, а в тіктоці – понад 680 тисяч. У 2024 році блогерка відгуляла розкішне весілля, де виступали Надя Дорофєєва та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, а ведучим був Ігор Ласточкін, який нині служить у Збройних Силах України.

