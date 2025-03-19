СБУ оголосила підозру Борису Корчевнікову – пропагандисту та зірці серіалу "Кадети"

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту, актору та журналісту Борису Корчевнікову, який знімався у серіалі "Кадети". Зазначається, що він закликав до вбивства українців.

СБУ зібрала доказову базу на Корчевнікова, який виправдовує війну Росії проти України, інформує Show 24. Так, журналіст поповнив список російських пропагандистів, що отримали заочну підозру від СБУ.

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В Службі безпеки України нагадали, що Борис Корчевніков став популярним, знявшись у російському пропагандистському серіалі "Кадети", який заборонений до показу в Україні. Зараз він очолює прокремлівський телеканал "Перший суспільний православний телеканал "СПАС"".

Ця платформа – один із рупорів Кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора,

– підкреслили в СБУ.

Крім того, пропагандист за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах Росії, зокрема "Росія-1". СБУ задокументувала, що в ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення Росії проти України та російські воєнні злочини.

Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої країни,

– йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру Борису Корчевнікову / Фото СБУ

До того ж Борис Корчевніков їздить до тимчасово окупованих регіонів України, де виступає на підтримку Володимира Путіна та збройної агресії Росії. Правоохоронці задокументували, що журналіст неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років.

Корчевнікову повідомили про підозру за трьома статтями

Слідчі СБУ заочно повідомили Корчевнікову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації;

незаконне перетинання державного кордону України.

"Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", – додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Григорію Лепсу – російському співаку та пропагандисту, який підтримує війну Росії проти України та путінський режим.