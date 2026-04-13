Шок, тремтіння й абсолютна щирість, – бойова медикиня вразила емоційним виступом з TAYANNA
- Бойова медикиня Міра Циганкова виконала пісню "Миленький" зі співачкою TAYANNA на проєкті "Музична варта".
- Міра Циганкова служила у ЗСУ та продовжує допомагати своєму підрозділу, одночасно займаючись музикою та благодійністю.
Бойова медикиня Міра Циганкова виконала пісню "Миленький" разом зі співачкою TAYANNA. Для ветеранки російсько-української війни це стало справжнім сюрпризом.
Вона не знала, що артистка з'явиться на сцені під час виступу. Відео несподіваного моменту опублікували на інстаграм-сторінці телеканалу ДІМ.
Не пропустіть Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП в Києві
Міра Циганкова стала учасницею нового випуску проєкту "Музична варта". Це шоу розповідає історії українських захисників через інтерв'ю, їхній музичний талан і виступ на сцені. Кожен випуск присвячений окремому герою. Наприкінці епізоду Міра Циганкова виконувала пісню "Миленький", не підозрюючи, що за лаштунками перебуває TAYANNA.
Коли співачка вийшла на сцену – час ніби зупинився. Погляд медикині в ту мить… шок, тремтіння й абсолютна щирість, яку неможливо зіграти. Це був момент, коли музика говорить голосніше за слова,
– зазначила команда телеканалу ДІМ.
Що відомо про Міру Циганкову?
Вона народилася та виросла у Кривому Розі. З дитинства займалася музикою та співала, а перші власні пісні почала писати ще приблизно у 9-10 років.
Після школи Міра вступила до педагогічного інституту, однак згодом вирішила залишити навчання і присвятити себе творчості. Міра виступала на різних майданчиках – у закладах, на корпоративах і навіть просто на вулицях у різних містах і країнах. Також вона працювала ведучою караоке.
Після початку повномасштабної війни її життя кардинально змінилося. Спочатку вона намагалася долучитися до війська, однак отримала відмову у військкоматі, після чого зайнялася волонтерською діяльністю. Згодом вона все ж потрапила до лав ЗСУ та служила у 253-му окремому штурмовому полку "Арей" на посаді старшої бойової медикині, рятуючи поранених у найгарячіших точках.
У серпні 2025 року Міра завершила службу. Після цього вона продовжила допомагати своєму підрозділу, зокрема проводила заняття з тактичної медицини. Також вона не полишає музику – співає на вулицях і організовує благодійні збори.