Шок, тремтіння й абсолютна щирість, – бойова медикиня вразила емоційним виступом з TAYANNA

Бойова медикиня Міра Циганкова виконала пісню "Миленький" разом зі співачкою TAYANNA. Для ветеранки російсько-української війни це стало справжнім сюрпризом.

Вона не знала, що артистка з'явиться на сцені під час виступу. Відео несподіваного моменту опублікували на інстаграм-сторінці телеканалу ДІМ.

Не пропустіть Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП в Києві

Міра Циганкова стала учасницею нового випуску проєкту "Музична варта". Це шоу розповідає історії українських захисників через інтерв'ю, їхній музичний талан і виступ на сцені. Кожен випуск присвячений окремому герою. Наприкінці епізоду Міра Циганкова виконувала пісню "Миленький", не підозрюючи, що за лаштунками перебуває TAYANNA.

Коли співачка вийшла на сцену – час ніби зупинився. Погляд медикині в ту мить… шок, тремтіння й абсолютна щирість, яку неможливо зіграти. Це був момент, коли музика говорить голосніше за слова,

– зазначила команда телеканалу ДІМ.

Що відомо про Міру Циганкову?