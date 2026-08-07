Брат Анджеліни Джолі у 53 роки здійснив камінг-аут: прямо під час стриму з ексдружиною

Рідний брат голлівудської акторки Анджеліни Джолі, 53-річний Джеймс Гейвен, зробив камінг-аут. Чоловік публічно заявив, що він гей після того, як офіційно анулював шлюб зі своєю обраницею.

Про це Джеймс Гейвен розповів під час спільного прямого ефіру зі своєю вже колишньою дружиною, зіркою шоу "The Real L Word" Ромі Імбеллі, на її сторінці в Substack. Екси поділилися подробицями розлучення та зазначили, що їхній шлюб проіснував лише 15 днів. Їхнє весілля відбулося у серпні 2024 року, а вже в березні 2025-го вони офіційно скасували союз.

Я гей. І я ще багато чого,

– повідомив чоловік.



Джеймс Гейвен з ексдружиною / фото з інстаграму

За словами Гейвена, він ще з самого дитинства відчував особливий зв'язок зі своєю ідентичністю, хоча й не міг знайти правильних слів для її опису. Він пригадав, як маленьким хлопчиком був буквально зачарований діснеївськими принцесами, адже це дозволяло йому почуватися справжнім собою.

Брат Анджеліни Джолі заявив, що він гей: дивіться відео

Джеймс наголосив, що його камінг-аут – це не спроба стати іншою людиною, а лише можливість відкрити світу той бік себе, який існував завжди. Попри розрив стосунків, Ромі Імбеллі повністю підтримала колишнього чоловіка й зізналася, що здогадувалася про його орієнтацію.

Я знала це і хотіла підтримати тебе та любити, а потім не хотіла вірити, бо це означало б втратити тебе у цій якості, а цього я зробити не могла,

– сказала Ромі.



Брат Анджеліни Джолі з колишньою дружиною Ромі / фото з інстаграму

Ромі підкреслила, що Джеймс назавжди залишиться для неї близькою людиною та головним партнером у житті. Сам Гейвен сподівається, що родина та оточення сприймуть його рішення з розумінням і виберуть любов замість осуду.

Анджеліна Джолі з братом Джеймсом: дивіться фото



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