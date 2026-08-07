Про це Джеймс Гейвен розповів під час спільного прямого ефіру зі своєю вже колишньою дружиною, зіркою шоу "The Real L Word" Ромі Імбеллі, на її сторінці в Substack. Екси поділилися подробицями розлучення та зазначили, що їхній шлюб проіснував лише 15 днів. Їхнє весілля відбулося у серпні 2024 року, а вже в березні 2025-го вони офіційно скасували союз.

Я гей. І я ще багато чого,

– повідомив чоловік.



Джеймс Гейвен з ексдружиною / фото з інстаграму

За словами Гейвена, він ще з самого дитинства відчував особливий зв'язок зі своєю ідентичністю, хоча й не міг знайти правильних слів для її опису. Він пригадав, як маленьким хлопчиком був буквально зачарований діснеївськими принцесами, адже це дозволяло йому почуватися справжнім собою.

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Джеймс наголосив, що його камінг-аут – це не спроба стати іншою людиною, а лише можливість відкрити світу той бік себе, який існував завжди. Попри розрив стосунків, Ромі Імбеллі повністю підтримала колишнього чоловіка й зізналася, що здогадувалася про його орієнтацію.

Я знала це і хотіла підтримати тебе та любити, а потім не хотіла вірити, бо це означало б втратити тебе у цій якості, а цього я зробити не могла,

– сказала Ромі.



Брат Анджеліни Джолі з колишньою дружиною Ромі / фото з інстаграму

Ромі підкреслила, що Джеймс назавжди залишиться для неї близькою людиною та головним партнером у житті. Сам Гейвен сподівається, що родина та оточення сприймуть його рішення з розумінням і виберуть любов замість осуду.

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