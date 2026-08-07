Об этом Джеймс Хейвен рассказал во время совместного прямого эфира со своей уже бывшей женой, звездой шоу "The Real L Word" Роми Имбелли, на ее странице в Substack. Бывшие супруги поделились подробностями развода и отметили, что их брак продлился всего 15 дней. Их свадьба состоялась в августе 2024 года, а уже в марте 2025-го они официально расторгли брак.

Я гей. И я еще многое другое,

– сообщил мужчина.



Джеймс Хейвен с бывшей женой / фото из инстаграма

По словам Хейвена, он еще с самого детства чувствовал особую связь со своей идентичностью, хотя и не мог найти правильных слов для ее описания. Он вспомнил, как маленьким мальчиком был буквально очарован диснеевскими принцессами, ведь это позволяло ему чувствовать себя настоящим собой.

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Джеймс подчеркнул, что его каминг-аут – это не попытка стать другим человеком, а лишь возможность раскрыть миру ту сторону себя, которая существовала всегда. Несмотря на разрыв отношений, Роми Имбелли полностью поддержала бывшего мужа и призналась, что догадывалась о его ориентации.

Я знала об этом и хотела поддержать тебя и любить, а потом не хотела верить, потому что это означало бы потерять тебя в этом качестве, а этого я сделать не могла,

– сказала Роми.



Брат Анджелины Джоли с бывшей женой Роми / фото из инстаграма

Роми подчеркнула, что Джеймс навсегда останется для нее близким человеком и главным партнером в жизни. Сам Хейвен надеется, что семья и окружение отнесутся к его решению с пониманием и выберут любовь вместо осуждения.

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Ранее многие украинские звезды сделали каминг-аут, раскрыв свою ориентацию публике.