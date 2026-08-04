Бредлі Купер і Джіджі Хадід таємно заручились, – ЗМІ

Нові фото Джіджі Хадід і Бредлі Купера з Парижа спровокували чутки про їхні таємні заручини.

Про це написали західні ЗМІ, зокрема видання People.

Журналісти звернули увагу на каблучки, схожі на обручки, які пара носила на безіменних пальцях лівої руки. На знімках закохані прогулюються містом, тримаючись за руки та не приховуючи щасливих усмішок.

Бредлі Купер і Джіджі Хадід у Парижі. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Джіджі Хадід і Бредлі Купера?

Їхній роман, за даними преси, триває ще з осені 2023 року, коли журналісти вперше помітили пару під час вечері в одному з елітних ресторанів Нью-Йорка. Відтоді вони не надто охоче ділилися подробицями особистого життя й довгий час уникали публічних коментарів.

Офіційно стосунки підтвердили лише у травні 2025 року, коли Джіджі опублікувала в інстаграмі зворушливе фото з поцілунком під час святкування свого 30-річчя.

Пізніше в інтерв'ю Vogue вона вперше детальніше розповіла про свій зв'язок з актором.

Знайти людину, яка перебуває на тому етапі життя, коли знає, чого хоче і на що заслуговує, – це велике щастя. Ми обоє працюємо над собою, щоб бути найкращими партнерами одне для одного. Я справді почуваюся дуже щасливою,

– зазначила тоді супермодель.

Вона також наголошувала, що дуже поважає Купера не лише як партнера, а і як митця. Джіджі казала, що він підтримує її, додає віри в себе та постійно надихає.

До речі, обидвоє партнерів вже мають досвід батьківства від попередніх стосунків. Джіджі Хадід виховує п'ятирічну доньку Хай від британського співака Зейна Маліка, а Бредлі Купер є батьком дев'ятирічної Леї де Сейн, яка народилася у союзі з моделлю Іриною Шейк.

За інформацією інсайдерів, діти пари вже давно знайомі та із задоволенням проводять час разом. Самі ж закохані, попри насичені графіки, нібито ставлять розвиток стосунків і побудову міцної родини серед пріоритетів.

Наразі офіційні представники Джіджі Хадід та Бредлі Купера утримуються від коментарів щодо чуток про таємне весілля.

До слова, нещодавно ще одна відома пара привернула увагу прихильників. Співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер уперше з'явилися разом на червоній доріжці після свого весілля.