Об этом сообщили западные СМИ, в частности издание People.

Журналисты обратили внимание на кольца, похожие на обручальные, которые пара носила на безымянных пальцах левой руки. На снимках влюбленные прогуливаются по городу, держась за руки и не скрывая счастливых улыбок.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид в Париже. Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Джиджи Хадид и Брэдли Купера?

Их роман, по данным прессы, длится еще с осени 2023 года, когда журналисты впервые заметили пару во время ужина в одном из элитных ресторанов Нью-Йорка. С тех пор они не слишком охотно делились подробностями личной жизни и долгое время избегали публичных комментариев.

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Официально отношения подтвердили только в мае 2025 года, когда Джиджи опубликовала в инстаграме трогательное фото с поцелуем во время празднования своего 30-летия.

Позже в интервью Vogue она впервые подробнее рассказала о своих отношениях с актером.

Найти человека, который находится на том этапе жизни, когда знает, чего хочет и чего заслуживает, – это большое счастье. Мы оба работаем над собой, чтобы быть лучшими партнерами друг для друга. Я действительно чувствую себя очень счастливой,

– отметила тогда супермодель.

Она также подчеркивала, что очень уважает Купера не только как партнера, но и как творческого человека. Джиджи говорила, что он поддерживает ее, придает уверенности в себе и постоянно вдохновляет.

Кстати, у обоих партнеров уже есть опыт родительства от предыдущих отношений. Джиджи Хадид воспитывает пятилетнюю дочь Хай от британского певца Зейна Малика, а Брэдли Купер является отцом девятилетней Леи де Сейн, которая родилась в браке с моделью Ириной Шейк.

По информации инсайдеров, дети пары уже давно знакомы и с удовольствием проводят время вместе. Сами же влюбленные, несмотря на насыщенные графики, якобы ставят развитие отношений и построение крепкой семьи в число приоритетов.

Пока что официальные представители Джиджи Хадид и Брэдли Купера воздерживаются от комментариев по поводу слухов о тайной свадьбе.

К слову, недавно еще одна известная пара привлекла внимание поклонников. Певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер впервые появились вместе на красной дорожке после своей свадьбы.