Дуа Ліпа підтримала чоловіка на прем'єрі його нового фільму One Night Only, яка відбулася в Нью-Йорку. Про це написало видання HELLO!.

Для появи на світському заході співачка обрала ефектну чорну сукню Ferragamo з глибоким декольте, коміром-халтером, прозорими вставками та довгим шлейфом. Образ доповнили масивні прикраси, діамантові сережки та волосся зібране в гладкий кінський хвіст.

Каллум Тернер, своєю чергою, з'явився у темно-синьому двобортному костюмі, який поєднав із жовтою сорочкою, смугастою краваткою та чорними туфлями. На фото пара виглядала дуже закоханою.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер дебютували на червоній доріжці як подружжя. Дивіться фото:

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Ця поява на червоній доріжці відбулася через два місяці після їхнього розкішного весілля на Сицилії. Водночас офіційно Дуа Ліпа та Каллум Тернер стали чоловіком і дружиною ще раніше – під час церемонії в лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall.