Здав ДНК-тест на батьківство: співак BRYKULETS розкрив таємницю, яку приховував роками

Співак BRYKULETS пригадав, як дев’ять місяців жив із думкою, що може стати батьком. Знайома артиста завагітніла, а з’ясувати, чи його це дитина, вдалося завдяки ДНК-тесту.

Цією історією виконавець поділився в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Переживання того періоду згодом стали основою його пісні "Перестань".

На той момент музикантові було близько 20 років. Він припускав, що може бути батьком дитини знайомої, проте до такого повороту у своєму житті готовий не був. Ситуацію ускладнювало й те, що артист уже перебував в інших стосунках і довго не наважувався розповісти коханій про можливе батьківство.

Було веселе життя. Всім по 20 років або менше. Так сталося, що одна моя знайома досить неочікувано завагітніла. Я міг бути причетним до цього. Але потім виявилося, що до батьківства я причетним не був. Я вже був у інших стосунках і довго не міг розповісти про ту ситуацію на той момент дівчині

– пригадав BRYKULETS.

Тоді співак навчався в театральному закладі, жив із дівчиною та не мав роботи. За його словами, доходів не було, а батьки допомагали рідко. На тлі цих обставин невизначеність тривала дев’ять місяців.

BRYKULETS / скриншот з відео

Коли результати ДНК-тесту показали, що дитина не його, артист повернувся додому й узявся писати пісню.

Дев’ять місяців я засинав на нервах. І коли ми відкрили конверти й виявилося, що я не батько, то прийшов додому і написав пісню. Випустив все, що болить

– розповів виконавець.

Так з’явилася композиція "Перестань". Рядок "Буть не може, шо дитина ця моя" виявився відсиланням до реальної історії з життя музиканта.

BRYKULETS – ПЕРЕСТАНЬ – дивитися кліп онлайн:

Попри пережитий стрес, BRYKULETS не припинив спілкування зі знайомою та її дитиною. Співак наголосив, що результат тесту не змінив його теплого ставлення до малюка.

Я стільки всього думав… Про все що завгодно. Це було важко. Абсолютно був не готовий. Я розумів, що це не найгірше, що могло статися в житті… Я люблю цю дитину, ми час від часу спілкуємося й досі дружимо. Але вона не моя. Хоча від того я її менше не люблю. Це класна дитина

– поділився артист.

А от Ірина Сопонару щиро зізнається: найбільше вона шкодує, що до 40 років так і не відчула радості материнства. Нині акторка серйозно замислюється над усиновленням, а головним натхненням для неї стала родина Мірошниченків.



