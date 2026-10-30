"Ніколи б не погодилась": Мірошниченко зізналася, що не була готова до прийомної доньки

Думками дружина ведучого Тимура Мірошниченка поділилася в Instagram. До допису вона додала фотографії доньки Ангеліни, яка нещодавно відсвяткувала 11-річчя.

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За словами Інни, до нового досвіду неможливо підготуватися повністю. Уявляючи майбутнє, люди спираються на те, що вже пережили, але батьківство може поставити перед викликами, яких вони навіть не могли передбачити.

Якби мені 3 роки тому розказали, що на мене чекає, я б ніколи не погодилась на прийомне батьківство. Бо тоді я не була готова– зізналася Мірошниченко.

Донька Інни Мірошниченко / фото _inna_mi_

Зараз Інна бачить, що здатна впоратися з тим, що раніше здавалося їй неможливим. Вона визнає, що помиляється й не завжди все виходить ідеально. Проте в найскладніші моменти сили їй дає приклад Ангеліни.

Бо кожного разу, коли я на межі, аби здатися, я дивлюся на неї і думаю: "Вона не здалася! Вона любить життя, людей! Вона вірить у диво, попри все, що пережила". Я велика. Я сильна. Я доросла. Я точно зможу, якщо дитина змогла– написала Інна.

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Мірошниченко назвала доньку своїм найбільшим учителем. За її словами, Ангеліна допомагає їй по-новому побачити власні можливості та змінює її уявлення про себе.

Водночас Інна попросила не сприймати цей допис як свідчення нестачі любові до дітей.

Мірошниченки з донькою / фото _inna_mi_

Мірошниченко також пояснила, чому їй складно давати поради людям, які замислюються про усиновлення, але сумніваються. На її думку, відверта розповідь про труднощі може налякати, однак таке рішення не завжди піддається логічним поясненням.

Не хочу, аби ви побачили в цьому тексті тугу чи брак любові. Навпаки. Це усвідомлення того, на що здатна любов. Бо правда може злякати. Але серце не керується логікою, воно відчуває. І веде туди, де ви маєте бути– підсумувала Інна.

Нагадаємо, Ангеліна живе в родині Мірошниченків уже два роки. Подружжя також усиновило хлопчика Марселя й відкрито ділиться досвідом виховання дітей.