На своїй сторінці в інстаграмі зіркова матуся опублікувала зворушливе привітання, яке не залишить байдужим нікого. Наразі Інна разом із дітьми перебуває на Балі, де вони влаштували для іменинника справжню казку з тематичними декораціями, повітряними кульками, подарунками та святковим тортом.

У своєму зверненні обраниця шоумена пригадала складний шлях, який довелося пройти хлопчику. За її словами, від самого народження дитина зіткнулася з великим болем. Біологічні батьки покинули немовля через невтішні прогнози медиків, тому боротися за життя йому довелося самотужки в стінах дитбудинку.

Цей день 5 років тому ти побачив цей світ, а з ним і багато болю. В цей день батьки відмовилися від тебе, бо ти майже не мав шансів вижити. І ти почав цю боротьбу самостійно. Свій перший день народження ти зустрів в стінах дитячого будинку, де був приречений зустрічати і всі наступні. Але твоя жага до життя виявилася набагато сильнішою за всі прогнози і оцінки,

– написала блогерка.

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Інна Мірошниченко з дітьми / фото з інстаграму

Знаменитість також поділилася спогадами про той доленосний момент, коли вперше побачила анкету Марселя. Вона зізналася, що одразу відчула міцний зв'язок із цим малюком. Три роки тому, напередодні його другого дня народження, подружжя офіційно забрало хлопчика додому.

Твої заплакані і сумні очі якось трапилися на фото двом людям, які відчули, що батьківство – це не завжди про кров. Вони забрали тебе додому напередодні твого другого дня народження. І з тих пір в ніч на 2 серпня, поки ти спиш, люди, які тебе люблять, прикрашають дім, дують кульки і пакують подарунки. Аби на ранок святкувати життя! Ти дуже добре знаєш ціну цьому життю. І може саме тому насолоджуєшся кожною його миттю так яскраво. Дякую, що вибрав нас своєю сім’єю, бо з тобою світ сповнився цілющою любовʼю. З днем народження, синку,

– додала Мірошниченко.

Інна Мірошниченко не приховує, що зараз проживає з дітьми на Балі, та навіть розсекретила, скільки їй коштує життя за кордоном.