На своей странице в инстаграме знаменитая мама опубликовала трогательное поздравление, которое не оставит равнодушным никого. Сейчас Инна вместе с детьми находится на Бали, где они устроили для именинника настоящую сказку с тематическими декорациями, воздушными шариками, подарками и праздничным тортом.

В своем обращении избранница шоумена вспомнила о сложном пути, который пришлось пройти мальчику. По ее словам, с самого рождения ребенок столкнулся с большой болью. Биологические родители бросили младенца из-за неутешительных прогнозов врачей, поэтому бороться за жизнь ему пришлось в одиночку в стенах детского дома.

В этот день 5 лет назад ты появился на свет, а вместе с ним – и много боли. В этот день родители отказались от тебя, потому что у тебя почти не было шансов выжить. И ты начал эту борьбу самостоятельно. Свой первый день рождения ты встретил в стенах детского дома, где был обречен встречать и все последующие. Но твоя жажда жизни оказалась гораздо сильнее всех прогнозов и оценок,

– написала блогерша.

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Инна Мирошниченко с детьми / фото из инстаграма

Знаменитость также поделилась воспоминаниями о том судьбоносном моменте, когда впервые увидела анкету Марселя. Она призналась, что сразу почувствовала прочную связь с этим малышом. Три года назад, накануне его второго дня рождения, супруги официально взяли мальчика домой.

Твои заплаканные и грустные глаза как-то попались на глаза двум людям, которые почувствовали, что родительство – это не всегда вопрос крови. Они взяли тебя домой накануне твоего второго дня рождения. И с тех пор в ночь на 2 августа, пока ты спишь, люди, которые тебя любят, украшают дом, надувают шарики и упаковывают подарки. Чтобы утром праздновать жизнь! Ты очень хорошо знаешь цену этой жизни. И, может, именно поэтому наслаждаешься каждым ее мгновением так ярко. Спасибо, что выбрал нас своей семьей, ведь с тобой мир наполнился целебной любовью. С днем рождения, сынок,

– добавила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко не скрывает, что сейчас живет с детьми на Бали, и даже раскрыла, во сколько ей обходится жизнь за границей.