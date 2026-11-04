Сдал ДНК-тест на отцовство: певец BRYKULETS раскрыл тайну, которую скрывал годами

Об этой истории исполнитель рассказал в интервью Маше Ефросининой. Переживания того периода впоследствии легли в основу его песни "Перестань".

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На тот момент музыканту было около 20 лет. Он предполагал, что может быть отцом ребенка своей знакомой, однако к такому повороту в своей жизни готов не был. Ситуацию осложняло и то, что артист уже находился в других отношениях и долго не решался рассказать любимой о возможном отцовстве.

Жизнь была веселой. Всем по 20 лет или меньше. Так случилось, что одна моя знакомая довольно неожиданно забеременела. Я мог быть причастен к этому. Но потом оказалось, что к отцовству я причастен не был. Я уже был в других отношениях и долго не мог рассказать о той ситуации на тот момент девушке– вспомнил BRYKULETS.

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Тогда певец учился в театральном вузе, жил с девушкой и не имел работы. По его словам, доходов не было, а родители помогали редко. На фоне этих обстоятельств неопределенность длилась девять месяцев.

BRYKULETS / скриншот из видео

Когда результаты ДНК-теста показали, что ребенок не его, артист вернулся домой и принялся писать песню.

Девять месяцев я засыпал в напряжении. И когда мы открыли конверты и выяснилось, что я не отец, я пришел домой и написал песню. Выпустил все, что болит– рассказал исполнитель.

Так появилась композиция "Перестань". Строка "Не может быть, чтобы этот ребенок был моим" оказалась отсылкой к реальной истории из жизни музыканта.

BRYKULETS – ПЕРЕСТАНЬ – смотреть клип онлайн:

Несмотря на пережитый стресс, BRYKULETS не прекратил общение со знакомой и ее ребенком. Певец подчеркнул, что результат теста не изменил его теплого отношения к малышу.

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Я столько всего думал… О чем угодно. Это было тяжело. Я был совершенно не готов. Я понимал, что это не самое худшее, что могло случиться в жизни… Я люблю этого ребенка, мы время от времени общаемся и до сих пор дружим. Но он не мой. Хотя от этого я его не люблю меньше. Это классный ребенок– поделился артист.

А вот Ирина Сопонару искренне признается: больше всего она сожалеет о том, что до 40 лет так и не испытала радости материнства. Сейчас актриса серьезно задумывается об усыновлении, а главным источником вдохновения для нее стала семья Мирошниченко.