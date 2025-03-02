Оголосили переможців премії Brit Awards-2025: хто забрав найбільше нагород
- Charli XCX стала тріумфаторкою Brit Awards 2025, здобувши 5 нагород, включаючи "Альбом року" і "Пісня року".
- Серед інших переможців – Ezra Collective як "Група року" та The Last Dinner Party як "Новий артист".
- Chappell Roan здобула нагороди за "Закордонну пісню року" та "Закордонного артиста року".
- Сабріна Карпентер визнана "Міжнародною іконою".
У Великій Британії прогриміла головна музична премія Brit Awards, яку називають британським аналогом Греммі. Абсолютною тріумфаторкою заходу стала Charli XCX.
Церемонія нагородження відбулась у суботу, 1 березня, на арені O2 у Лондоні. Там відзначили найкращих артистів, пісні у різних жанрах та альбоми. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт премії.
Цікаво Хіт 2000-х знову в тренді: пісня "Бумбоксу" залетіла до чарту ТОП-100 Apple Music
Фавориткою церемонії вручення премії Brit Awards, Charli XCX, здобула 5 статуеток. Зокрема, за найкращий альбом та пісню року, а також як найкраща артистка року.
Переможці BRIT Awards 2025
Альбом року – "Brat", Charli XCX
Артист року – Charli XCX
Пісня року – "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish
Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess: дивіться відео онлайн
Група року – Ezra Collective
Новий артист – The Last Dinner Party
Попартист – JADE
Рок чи альтернативне виконання – Sam Fender
Хіп-хоп, грайм або реп виконання – Stormzy
R&B-виконання – RAYE
Танцювальне виконання – Charli XCX
Закордонна пісня року – "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
Chappell Roan – Good Luck, Babe!: дивіться відео онлайн
Закордонний артист року – Chappell Roan
Закордонна група року – Fontaines DC
Висхідна зірка – Myles Smith
Міжнародна ікона – Сабріна Карпентер