Оголосили переможців премії Brit Awards-2025: хто забрав найбільше нагород

У Великій Британії прогриміла головна музична премія Brit Awards, яку називають британським аналогом Греммі. Абсолютною тріумфаторкою заходу стала Charli XCX.

Церемонія нагородження відбулась у суботу, 1 березня, на арені O2 у Лондоні. Там відзначили найкращих артистів, пісні у різних жанрах та альбоми. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт премії.

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Фавориткою церемонії вручення премії Brit Awards, Charli XCX, здобула 5 статуеток. Зокрема, за найкращий альбом та пісню року, а також як найкраща артистка року.

Переможці BRIT Awards 2025

Альбом року – "Brat", Charli XCX

Артист року – Charli XCX

Пісня року – "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish

Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess: дивіться відео онлайн

Група року – Ezra Collective

Новий артист – The Last Dinner Party

Попартист – JADE

Рок чи альтернативне виконання – Sam Fender

Хіп-хоп, грайм або реп виконання – Stormzy

R&B-виконання – RAYE

Танцювальне виконання – Charli XCX

Закордонна пісня року – "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

Chappell Roan – Good Luck, Babe!: дивіться відео онлайн

Закордонний артист року – Chappell Roan

Закордонна група року – Fontaines DC

Висхідна зірка – Myles Smith

Міжнародна ікона – Сабріна Карпентер