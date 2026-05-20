Чарльза III помилково "поховала" британська радіостанція
- Radio Caroline помилково оголосила про смерть короля Чарльза III через комп'ютерну помилку.
- Менеджер радіостанції попросив вибачення перед королем та слухачами.
Британська радіостанція Radio Caroline помилково повідомила про смерть короля. Менеджер радіостанції вже прокоментував та пояснив, чому стався такий інцидент.
Radio Caroline, що веде мовлення на півдні Англії та в Мідлендсі, зранку 19 травня повідомила про смерть Чарльза III. Про це пише Independent.
Після цього оголошення на радіостанції увімкнули неофіційний гімн "Боже, бережи короля". Як розповіли слухачі, після цього трансляція раптово припинилась. Згодом ведучі оголосили про технічну паузу, і ефір зник приблизно на 15 хвилин.
Менеджер радіостанції Radio Caroline Пітер Мур зробив офіційну заяву на сторінці в фейсбуці. Він попросив вибачення перед королем та слухачами. Як виявилося, сталася помилка.
Через комп'ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок удень, 19 травня, випадково активувалась процедура Death of a Monarch, яку всі британські радіостанції тримають напоготові на випадок смерті монарха, хоча й сподіваються ніколи її не використовувати. Через це в ефірі помилково оголосили про смерть Його Величності,
– повідомив Пітер Мур.
Як зазначили в команді, Radio Caroline після помилки припинило мовлення, а згодом повернулося в ефір та попросило вибачення.
Де зараз Чарльз III?
Король та королева саме перебувають з першим за цей рік візитом до Північної Ірландії. У вівторок, 19 травня, Чарльз III та Камілли прибули до Белфаста. Місто прийматиме найбільший фестиваль ірландської музики й танцю.
Уже сьогодні, 20 травня, у другий день візиту, король і королева побували на різних заходах. Камілла зустрілась з представниками місцевого бізнесу в Гіллсборо, тоді як король у середу вирушив до приморського міста Ньюкасл.