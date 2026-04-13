Після арешту: Брітні Спірс потрапила до реабілітаційного центру

Американська співачка Брітні Спірс потрапила до реабілітаційного центру після того, як її заарештували за водіння у нетверезому стані минулого місяця.

Представник попзірки розповів журналу People, що вона добровільно звернулась до реабілітаційного центру.

Брітні Спірс заарештували за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння у місті Вентура (штат Каліфорнія) 4 березня. Співачку звільнили наступного дня, а її представник заявив, що "прикрий інцидент" був "абсолютно неприпустимим".

Брітні збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні. Сподіваємося, що вона зможе отримати допомогу та підтримку, які їй потрібні в цей важкий час,

– йдеться у заяві.

Представник попзірки додав, що сини Спірс проводитимуть з нею час, і що близькі артистки "розроблять давно назрілий план, щоб забезпечити їй успіх та добробуту".

Брітні Спірс – одна з найвідоміших попзірок усіх часів, відома за хітами Baby One More Time, Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer та Stronger.

Як пише BBC, протягом 13 років, до 2021 року, співачка перебувала під опікою, під час якої її фінанси та особисте життя контролював батько. За словами чоловіка, це було необхідно, оскільки життя Брітні було "в руїнах, і вона переживала фізичні, емоційні, психічні та фінансові труднощі".

