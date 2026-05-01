Брітні Спірс звинувачують у водінні під дією алкоголю та наркотиків

В окружній прокуратурі округу Вентура повідомили, що Брітні Спірс висунули звинувачення в керуванні автомобілем у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, проте не уточнюється, який саме наркотик вживала співачка.

Про це пише The New York Times.

До речі Після арешту: Брітні Спірс потрапила до реабілітаційного центру

Попереднє слухання у справі Брітні Спірс заплановано на понеділок. Воно відбудеться у Верховному суді округу Вентура. У пресрелізі посадовці заявили, що попзірка не зобов'язана бути присутньою, оскільки їй висунуто звинувачення лише у скоєнні правопорушення легкої тяжкості.

Нагадаємо, що володарку премії Греммі заарештували ввечері 4 березня за підозрою у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані після того, як співробітники поліції помітили, що вона перевищила швидкість.

У коментарі E! News представник Спірс заявив, що стався "прикрий інцидент, який абсолютно не можна вибачити". Він додав, що надалі співачка "збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону".

У пресрелізі прокурори зазначили, у попзірки буде можливість укласти угоду про визнання провини, яка дозволить їй уникнути тюремного ув'язнення. Домовленість передбачає умовний термін, відвідування курсів щодо запобігання водінню у нетверезому стані, штраф.

Приблизно через місяць після арешту представник Брітні заявив, що вона добровільно звернулася до реабілітаційного центру.

Що відомо про Брітні Спірс?

Наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років Брітні Спірс стала однією із найпопулярніших попзірок завдяки хітам, що очолювали чарти, зокрема Baby One More Time. Також вона була у центрі уваги таблоїдів.

Майже 13 років, до 2021, співачка перебувала під опікою свого батька. Він контролював фінанси та особисте життя доньки, але водночас вона продовжувала займатися музикою та гастролювати.

Спірс висловила протест проти опіки в емоційній промові перед суддею. Артистка заявила, що її накачувати наркотиками, змушували працювати проти волі, примушували до медичних обстежень і реабілітації.

У своїх мемуарах 2023 року "Жінка в мені" Брітні спростувала інформацію про те, що в неї була постійна проблема зі зловживанням психоактивних речовин.