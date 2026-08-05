"Обіцяю завжди захищати": Бруклін Бекхем звернувся до дружини на тлі конфлікту з батьками

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, 27-річний Бруклін Бекхем, публічно звернувся до своєї дружини, 31-річної акторки та моделі Ніколи Пельтц, з нагоди особливої дати у їхніх стосунках.

У своєму дописі в інстаграмі він не лише освідчився їй у коханні, а й пообіцяв "завжди захищати". Ці слова привернули особливу увагу, адже вже тривалий час Бруклін перебуває у напружених стосунках зі своїми батьками – Девідом і Вікторією Бекхемами.

Водночас достеменно невідомо, яку саме річницю святкує подружжя. Ймовірно, йдеться про перший рік від дня поновлення шлюбних обітниць. За інформацією західних медіа, на ту закриту церемонію Девіда та Вікторію Бекхемів не запросили.

Раніше Бруклін заявляв, що батьки нібито втручалися у його стосунки з Ніколою та навіть зіпсували їхнє весілля. За його словами, Вікторія в останній момент відмовилася шити весільну сукню для невістки, а під час святкування зірвала перший танець молодят.

З річницею, Ніколо! Не можу передати словами, як сильно я тебе кохаю. Ти моя найкраща подруга, і я кохаю тебе більше за саме життя. Мені так пощастило називати тебе своєю дружиною. Ти моя абсолютна принцеса, і я обіцяю завжди захищати тебе,

– написав Бруклін.

Бруклін Бекхем показав спільні фото з дружиною. Для перегляду світлин гортайте праворуч:

Пельтц також привітала чоловіка у відповідь.

З річницею, коханий. Ти робиш життя таким прекрасним. Дякую тобі, що ти найдивовижніший чоловік, про якого я тільки могла мріяти,

– зазначила вона.

Нікола Пельтц поділилася спільним кадрами з чоловіком. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, останніми місяцями сім'я Бекхемів неодноразово потрапляла в заголовки через конфлікт між Брукліном, Ніколою та його батьками. Раніше ми розповідали всі деталі сімейної драми Бекхемів.