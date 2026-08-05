В своем посте в инстаграме он не только признался ей в любви, но и пообещал "всегда защищать". Эти слова привлекли особое внимание, ведь уже долгое время Бруклин находится в напряженных отношениях со своими родителями – Дэвидом и Викторией Бекхэмами.

В то же время точно неизвестно, какую именно годовщину отмечает супружеская пара. Вероятно, речь идет о первом годе со дня обновления брачных обетов. По информации западных СМИ, на ту закрытую церемонию Дэвида и Викторию Бекхэмов не пригласили.

Ранее Бруклин заявлял, что родители якобы вмешивались в его отношения с Николой и даже испортили их свадьбу. По его словам, Виктория в последний момент отказалась шить свадебное платье для невестки, а во время торжества сорвала первый танец молодоженов.

С годовщиной, Никола! Не могу передать словами, как сильно я тебя люблю. Ты моя лучшая подруга, и я люблю тебя больше, чем саму жизнь. Мне так повезло называть тебя своей женой. Ты моя настоящая принцесса, и я обещаю всегда защищать тебя,

– написал Бруклин.

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Бруклин Бекхэм показал совместные фото с женой. Для просмотра фотографий листайте вправо:

Пельтц также ответила мужу поздравлением.

С годовщиной, любимый. Ты делаешь жизнь такой прекрасной. Спасибо тебе за то, что ты самый удивительный мужчина, о котором я только могла мечтать,

– отметила она.

Никола Пельтц поделилась совместными снимками с мужем. Для просмотра фотографий пролистывайте вправо:

Напомним, в последние месяцы семья Бекхэмов неоднократно попадала в заголовки из-за конфликта между Бруклином, Николой и его родителями. Ранее мы рассказывали все подробности семейной драмы Бекхэмов.