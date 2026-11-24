Зловмисники, імовірно, проникли в одне із помешкань принца та принцеси Уельських. Його подружжю подарувала покійна Єлизавета ІІ.

Про спробу проникнення до одного з будинків принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Великій Британії повідомила британська The Times. Інцидент трапився в понеділок, 23 листопада.

Зловмисники в масках намагалися потрапити до заміського маєтку пари під назвою Анмер-хол (Anmer Hall) у графстві Норфолк.

У заяві для журналу People правоохоронні органи прокоментували подію.

Минулої ночі, після інциденту в маєтку на території Сандрінгемського палацового комплексу, за підозрою в крадіжці зі зломом було заарештовано двох чоловіків. Поліцію викликали незадовго до 18:00 за місцевим часом, після повідомлення про підозрілу активність за цією адресою,

– повідомила поліція Норфолку.

У заяві також зазначається, що для допомоги в пошукових заходах у цьому районі було залучено спеціалізовані сили та засоби, зокрема службових собак, безпілотники та гелікоптер Національної поліцейської авіаційної служби.

Тим часом Букінгемський палац ще не надав жодних офіційних коментарів щодо інциденту.



Анмер-хол, Норфолк / Фото Getty Images

Чи були вдома принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей?

Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також трьох їхніх дітей — 13-річного принца Джорджа, 11-річної принцеси Шарлотти та 8-річного принца Луї – у цей час удома не було. Як повідомляють британські ЗМІ, наразі королівське подружжя перебуває у резиденції Форест-Лодж (Forest Lodge) у Віндзорі.

Анмер-хол став резиденцією пари після весілля у квітні 2011 року. Покійна королева Єлизавета ІІ подарувала будинок онукові і його коханій як весільний подарунок. Заміський маєток налічує 10 спалень і є частиною Сандрінгемського комплексу.

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше за 4 роки побували за кордоном зі спільним візитом.