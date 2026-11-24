О попытке проникновения в один из домов принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Великобритании сообщил британский The Times. Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября.

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Злоумышленники в масках пытались проникнуть в загородное поместье пары под названием Анмер-холл (Anmer Hall) в графстве Норфолк.

В заявлении для журнала People правоохранительные органы прокомментировали происшествие.

Минувшей ночью, после инцидента в поместье на территории Сандрингемского дворцового комплекса, по подозрению в краже со взломом были арестованы двое мужчин. Полицию вызвали незадолго до 18:00 по местному времени после сообщения о подозрительной активности по этому адресу– сообщила полиция Норфолка.

В заявлении также отмечается, что для помощи в поисковых мероприятиях в этом районе были задействованы специализированные силы и средства, в частности служебные собаки, беспилотники и вертолет Национальной полицейской авиационной службы.

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Между тем Букингемский дворец пока не дал никаких официальных комментариев по поводу инцидента.

Анмер-холл, Норфолк / Фото Getty Images

Были ли дома принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей?

Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также их троих детей – 13-летнего принца Джорджа, 11-летней принцессы Шарлотты и 8-летнего принца Луи – в это время дома не было. Как сообщают британские СМИ, в настоящее время королевская чета находится в резиденции Форест-Лодж (Forest Lodge) в Виндзоре.

Анмер-холл стал резиденцией пары после свадьбы в апреле 2011 года. Покойная королева Елизавета II подарила дом внуку и его возлюбленной в качестве свадебного подарка. Загородное поместье насчитывает 10 спален и является частью Сандрингемского комплекса.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за 4 года побывали за границей с совместным визитом.