Після розриву з Offset: Cardi B натякнула на новий роман

Реп-виконавиця Cardi B натякнула на новий роман. Її ймовірний обранець – гравець в американський футбол Стефон Діггс.

Cardi B поділилась фото та відео ним у своєму інстаграмі, інформує Show 24. Однак не зробила офіційної заяви про стосунки з гравцем команди "Нью-Інгленд Петріотс".

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Cardi B опублікувала карусель з кількома фото та відео в інстаграмі. На одній зі світлин вона обіймається зі Стефоном Діггсом на палубі яхти. Як пише Page Six, вони святкували День пам'яті в Маямі минулих вихідних.

Cardi B та Стефон Діггс / Фото з інстаграму реп-виконавиці

Також реп-виконавиця поширила відео, на якому танцює тверк поряд з Діггсом. Ролик доволі пікантного характеру. Cardi B показалася в чорному купальнику, а Стефон поплескав її по сідницях.

Зірка, крім того, додала фото з великими букетами троянд.

Розділ 5… Привіт, розділ шостий,

– написала Cardi B.

Чутки про стосунки Cardi B та Стефона Діггса з'явилися в лютому, коли їх бачили на вечірці в Нью-Йорку. Пізніше вони провели День святого Валентина разом. Нещодавно реп-виконавиця та спортсмен відвідали гру плей-оф НБА між командами "Бостон Селтікс" та "Нью-Йорк Нікс", яка відбулася на "Медісон-сквер-гарден".

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