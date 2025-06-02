Cardi B поділилась фото та відео ним у своєму інстаграмі, інформує Show 24. Однак не зробила офіційної заяви про стосунки з гравцем команди "Нью-Інгленд Петріотс".
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Cardi B опублікувала карусель з кількома фото та відео в інстаграмі. На одній зі світлин вона обіймається зі Стефоном Діггсом на палубі яхти. Як пише Page Six, вони святкували День пам'яті в Маямі минулих вихідних.
Cardi B та Стефон Діггс / Фото з інстаграму реп-виконавиці
Також реп-виконавиця поширила відео, на якому танцює тверк поряд з Діггсом. Ролик доволі пікантного характеру. Cardi B показалася в чорному купальнику, а Стефон поплескав її по сідницях.
Зірка, крім того, додала фото з великими букетами троянд.
Розділ 5… Привіт, розділ шостий,
– написала Cardi B.
Чутки про стосунки Cardi B та Стефона Діггса з'явилися в лютому, коли їх бачили на вечірці в Нью-Йорку. Пізніше вони провели День святого Валентина разом. Нещодавно реп-виконавиця та спортсмен відвідали гру плей-оф НБА між командами "Бостон Селтікс" та "Нью-Йорк Нікс", яка відбулася на "Медісон-сквер-гарден".
Що відомо про особисте життя Cardi B
Раніше Cardi B перебувала у тривалих стосунках з репером Offset. Пара таємно одружилася у 2017 році та остаточно розірвала стосунки у 2024 році.
Минулого року Cardi B втретє стала мамою. Вона та Offset виховують двох доньок та сина.