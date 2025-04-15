Біографія Чарльза III: шлях до трону, любовні історії, боротьба з раком і підтримка України

У 74 роки Чарльз став королем Об'єднаного королівства та Британських заморських територій, після того, як померла його мати – Єлизавета II. Попри те, що Чарльз III обійняв титул короля у вже поважному віці, він виконує свої обов'язки, як гідний нащадок королівської родини.

Чарльз народився у Лондоні, в Букінгемському палаці, 14 листопада 1948 року. Для покійних Єлизавети II та принца Філіпа він був найстаршим сином. Хрещеною мамою обрали сестру королеви – принцесу Маргарет, пише Show24.

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Юність короля Чарльза III

Коли ще на той час принцу було 5 років, його маму коронували у Вестмінстерському абатстві. Для маленького хлопчика це була неймовірна подія, яка справила на нього неабияке враження.

Королева Єлизавета, принц Чарльз (зараз король) і принцеса Анна у 1956 році / Фото з інстаграму королівської родини

Цікаво, що Чарльз був першим юнаком, який здобував освіту у школі, а не з репетитором, як було заведено. Він, як і його батько, ходив до підготовчої школи Чим у Беркширі, Англія та Ґордонстоун на північному сході Шотландії. Варто зазначити, що цей заклад вирізнявся доволі жорсткою програмою й сам Чарльз спершу відгукувався не дуже добре про школу, але згодом визнав, що таки багато чого навчився.

Вдруге принц порушив королівські традиції, коли не пішов на службу у Збройні сили Британії, а в університет. Але зазначимо, що згодом Чарльз III таки відслужив на флоті та в авіації.

На початку березня цього року королівська родина опублікувала архівні фото короля Великої Британії Чарльза III. Світлини були зроблені тоді, коли він ще був принцом Уельським – спадкоємцем британського престолу.

Майже 50 років тому, у 1977 році, король, бувши принцом Уельським, прилетів на реактивному літаку Buccaneer до корабля HMS Ark Royal з Королівської військово-морської авіабази Йовілтон,

– йдеться у дописі.

У віці 27 років він став магістром культури Кембриджського університету та першою королівською особою зі ступенем. Цікаво, що у 1974 році король Великої Британії отримав кваліфікацію пілота вертольота, перш ніж приєднався до 845 авіаційної ескадрильї, що діяла з авіаносця Commando HMS Hermes. Його служба у ВМС закінчилась у лютому 1976 року. До слова, монарх командував тральником HMS Bronington.

1958 рік – Чарльз стає принцом Уельським

У згаданий рік принц Чарльз отримав титул принца Уельського та графа Честер – через 11 років відбулась офіційна церемонія, коли Єлизавета II поклала на голову сина вінок.

1976 рік став часом, коли Чарльз почав перебирати на себе певні обов'язки від імені королеви. Він заснував організацію The Prince's Trust, а сьогодні спонсорує The Prince's Charities.

Цікавий факт, що король Чарльз III є членом і патроном понад 400 благодійних організацій. Крім того, він автор та співавтор багатьох книг, хоч і піддається критиці через думки щодо теми медицини.

До моменту смерті Єлизавети II повний титул принца Чарльза вміщав аж декілька рядків тексту – Його Королівська Високість Принц Чарльз Філіп Артур Джордж, Принц Уельський, лицар Ордену Підв'язки, Ордену Заслуг, Ордену Австралії, Почесного ордену королеви, Ордену Канади, Таємної ради, особистий помічник Її Величності, граф Честер, Герцог Единбурзький, Герцог Корнвела, Герцог Розесей, граф Керрік, барон Ренфрю, Володар Островів і принц та Великий управитель Шотландії.

Шлюб з принцесою Діаною та романтичні стосунки за її спиною

Короля Чарльза III та Каміллу Шанд познайомила спільна подруга. Тоді вона перебувала в інших стосунках, а новим знайомством хотіла позлити свого обранця. Цікаво, що тоді принц Уельський закохався у нову знайому з першого погляду.

Король Чарльз і Камілла в молоді роки / Фото History Extra

Однак королівській родині не надто подобалась симпатія Чарльза і вона не хотіла бачити її у своїх рядах.

До слова, колись її прабабуся, Аліса Кеппел, була коханкою прапрадіда Чарльза, сина королеви Вікторії та спадкоємця короля Едуарда Сьомого. Подейкують, що під час знайомства Її Величність сказала королю таку фразу: "А чи знаєте ви, що моя прабабуся мала роман з вашим прадідусем? Може й нам варто спробувати?".

Тоді королева Єлизавета II відправила сина служити на флот, а потенційній коханій прямим текстом дали зрозуміти, що вона небажана. Тоді Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза. У цьому шлюбі народилось двійко дітей.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркера-Боулза / Фото East News

Паралельно Чарльза III знайомлять з Діаною Спенсер, яка згодом стала улюбленицею мільйонів людей по цілому світу. Пара одружилась, Діана отримала статус принцеси й народила двох дітей – Вільяма та Гаррі.

Весілля Чарльза і Діани / Фото Getty Images

Хоч і Чарльз, і Камілла перебували у шлюбах, в один момент між ними відновився зв'язок. Ця новина стала дуже болючим ударом для принцеси Діани. Одного разу вона навіть покликала коханку на приватну розмову, де заявила, "що хоче свого чоловіка". Однак любовний трикутник перетворився на суцільну трагедію.

У 1996 році Чарльз розлучається з леді Ді, а Камілла йде від свого чоловіка. Через рік принцеса Діана гине в автокатастрофі у Парижі. У бік новоствореної пари посипалась чимала хвиля звинувачень у трагедії. Коли Єлизавета II дала благословення на шлюб сина і його коханої, буря емоцій у публіки дещо вгамувалась.

Цікавий факт, що на початку 2000-х років Чарльз навіть найняв спеціалістів, які займались формуванням правильного іміджу їхньої пари. І аж у 2005 році вони змогли одружитись.

Весілля Чарльза з Каміллою / Фото Getty Images

Після весілля Камілла отримала титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, а у 2022 році королева Єлизавета II заявила, що хоче, щоб після її смерті Камілла мала титул королеви-консорта, що і сталось.

Цього року подружжя відсвяткувало 20-ту річницю весілля.

Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Король Чарльз III і його боротьба з раком

У лютому 2024 року у Його Величності діагностували рак. Захворювання виявили на ранній стадії після планової операції з видалення доброякісної пухлини простати.

На час лікування хвороби Чарльз III передав частину своїх обов'язків іншим членам британської монаршої родини, а 30 квітня повернувся до публічного життя.

У березні вже цього року короля госпіталізували через побічні ефекти від лікування раку. У палаці не коментували подробиці побічних ефектів, але зазначали, що одужання Чарльза III йде позитивно.

Нещодавно король Чарльз III посвятив актора та письменника Стівена Фрая у лицарі.

Чарльз III та Україна

У 1981 році український ансамбль "Говерла" виступав у англійському місті Дербі. Тоді учасники колективу запросили члена королівської родини в коло, щоб разом виконати декілька народних елементів.

Чарльз ІІІ танцює гопак / Фото з телеграму UkrDiaspora

На початку березня 2022 року, коли Росія вже вела велику та криваву війну проти України, король разом з дружиною побував в Українському католицькому соборі Святого Сімейства в Лондоні, продемонструвавши свою підтримку нашій країні. Тоді вони запалили свічку та поклали соняшники.

Король також зустрічався з українськими біженцями, монархи доповнювали свої образи синьо-жовтими стрічками, а в одній з розмов з українцями Камілла сказала: "Ми за вас".

У тому ж році великоднє звернення монарха не обійшлось без згадки про Україну, хоч там і прямим текстом не називалось про кого йде мова. Але сенс тексту дозволяє зробити висновок, що король адресував свої слова українцям.

Сьогодні мільйони людей виявилися переміщеними, стомленими подорожжю з неспокійних місць, пораненими минулим, наляканими майбутнім – і такими, що потребують прийому, відпочинку та доброти. В останні роки моє серце було розбите стражданнями безневинних жертв конфліктів чи переслідувань, деяких з яких я зустрічав і які розповідали мені історії невимовної трагедії, оскільки вони були змушені тікати зі своєї країни та шукати притулок далеко від дому,

– заявив Чарльз.

Також Його Величність відвідував українських військових, які прибули у Велику Британію на навчання, у виступі перед німецьким парламентом згадав тему війни в Україні й уже декілька разів зустрічався з Володимиром Зеленським.

Крайня зустріч з українським лідером відбулась 2 березня у Сандрінґемському палаці.

Смерть Єлизавети II та коронація Чарльза та Камілли

Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії 10 вересня 2022 року, після смерті Її Величності. Проте лише через 8 місяців він офіційно став королем Сполученого Королівства.

У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи й вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.

Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. Після нього коронували його дружину Каміллу. Вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.

Експерти підсумували, що коронація Чарльза ІІІ стала найдорожчою в історії Великої Британії та обійшлася в п'ять разів дорожче, ніж коронація Єлизавети ІІ в перерахунку на сучасні гроші. Це близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів, більшість з яких витратили на масштабні заходи безпеки.