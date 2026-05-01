В елегантному образі: королева Камілла урочисто попрощалася з Меланією Трамп

Король Чарльз III та королева Камілла після чотириденного візиту до США попрощалися з Дональдом та Меланією Трамп. Для останнього виходу вони обрали елегантні та стримані образи.

Президент та перша леді США урочисто попрощалися з монаршим подружжям. Про це пише BBC.

Королева Камілла обрала небесно-блакитну сукню довжини міді з акцентним комірцем і довгими рукавами та поєднала її з відповідними туфлями. Образ вона доповнила брошкою, браслетами та стриманим макіяжем.

Цікаво, що Дональд Трамп також обрав блакитну краватку.

Меланія Трамп обрала ділове та стримане вбрання – білу сорочку та класичний чорний штанний костюм. Волосся вона залишила розпущеним, уклавши м’якими хвилями



Королева Камілла, Чарльз ІІІ, Дональд і Меланія Трампи / Фото Getty Images

До слова, раніше королева Камілла зустрілась з акторкою Сарою Джессікою Паркер. Вони відвідали Нью-Йоркську публічну бібліотеку.

Яким був візит королівського подружжя до США?

Чарльз III та Камілла вперше як король та королева завітали до Сполучених Штатів. До того ж це перший візит британського монарха до Америки з 2007 року. Поїздка тривала 4 дні.

Візит був присвячений до 250-річчя незалежності США та мав підкреслити партнерство між Лондоном і Вашингтоном. У програмі були зустрічі, урочиста вечеря в Білому домі та звернення Чарльза III до Конгресу. Також подружжя мали поїздки до інших штатів.

Окрему увагу приділяли символічним жестам. Зокрема, король та королева вшанували пам'ять загиблих на Арлінгтонському кладовищі, відвідали меморіал 11 вересня у Нью-Йорку. У пресі цю поїздку називають важливим сигналом щодо збереження особливих відносин між Великою Британією та США.